В Уральске подрядчикам увеличили гарантийный срок для ремонта дорог

Начиная с этого года, гарантийный срок на все дорожные работы в Уральске для подрядчиков увеличен до семи лет. По мнению властей, это вынудит подрядчиков изначально строить дороги качественно.

Акимат города внес изменения в порядок распределения государственных подрядов на строительство и ремонт дорог. Теперь все подрядчики будут обязаны исправлять дефекты и брак на протяжении семи лет после сдачи объекта. Об этом сказал аким города Нариман Турегалиев во время инспектирования хода дорожных работ в городе в минувшую субботу.

— Качество дорожных работ находится у нас на особом контроле. Но зачастую о допущенных браках мы узнаем через год или два после того, как дорогу сдали в эксплуатацию. Раньше у нас гарантийный срок составлял 2 года, потом его увеличили до трех лет, и вот теперь мы решили увеличить этот срок до 7 лет, — сказал аким города.