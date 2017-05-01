В Уральске подрядчикам увеличили гарантийный срок для ремонта дорог
Начиная с этого года, гарантийный срок на все дорожные работы в Уральске для подрядчиков увеличен до семи лет. По мнению властей, это вынудит подрядчиков изначально строить дороги качественно.
Акимат города внес изменения в порядок распределения государственных подрядов на строительство и ремонт дорог. Теперь все подрядчики будут обязаны исправлять дефекты и брак на протяжении семи лет после сдачи объекта. Об этом сказал аким города Нариман Турегалиев во время инспектирования хода дорожных работ в городе в минувшую субботу.
— Качество дорожных работ находится у нас на особом контроле. Но зачастую о допущенных браках мы узнаем через год или два после того, как дорогу сдали в эксплуатацию. Раньше у нас гарантийный срок составлял 2 года, потом его увеличили до трех лет, и вот теперь мы решили увеличить этот срок до 7 лет, — сказал аким города.
Лучше бы откат уменьшили.
ау господа залатайте перекресток айтиева театральная елизарова !!!это практически единственный путь домой и ми его преодолеваем как минное поле.
А че это УН про первомайский праздник молчит?
Совершенно верное решение.
Буквально на сегодняшний момент, на ул.Джамбульской наблюдаем откровенную халтуру со стороны подрядчика.
Выбоины вскрыты выборочно. Где-то заляпаны тонкими соплями на скорую руку, а те что рядом в трёх метрах не удостоены вниманием.
Не доходя 100 метров до перекрёстка с ул. Датова, от начала мкр.Ларина и вовсе свернули все работы по снятию повреждённого полотна. Видимо решили этой халтурой и ограничиться. А между тем, на самом перекрёстке зияют огромные провалы при повороте направо, на мост. Машины гробят подвеску в крайней правой полосе….а халтурщики будто и не видят огромные ямы.
Сама технология укладки нарушается сплошь и рядом.
Сначала пригнали эту фрезу и выборочно покорябали асфальт. Потом неделю эти канавы стояли брошенными и забивадись грязью и пылью после чисток улицы «чистогором»…спустя неделю, прямо в грязные канавы слегка подлили гудрон…теперь снова стоят эти ямы с гудроном по грязи и на этот гудрон снова налипает грязь с колёс автотранспорта……О каком КАЧЕСТВЕ ремонта можно вообще вести речь, если гудрон залит в пыль и пылью же засыпан сверху. Дураку ясно, что надёжного сцепления старого покрытия с новым не будет…
Вот и пусть теперь 7 лет исправляют свою халтуру.
Кстати, На мосту через Чаган в районе Селекционного тоже появились выбоины в стыках ..и довольно угрожающих размеров. Если не взять «за яйки» подрядчика сейчас, к следующей весне получим ( два года пройдут) недавнее «статус кво».
От почему то кажется,сугубо мое мнение,что ….Из года в год,хоть три года гарантии,хоть два,мы ездим по относительно хорошим дорогам,два месяца в году.Осенью,ну и немножко зимой,когда ямы снегом запорашивает.Все есть,техника,заводы асфальтовые свои,деньги выделяются немалые…а дорог как не было,так и нет.
Пост «Антон» навеял идею — если у нас дороги становятся «терпимее» зимой, а положеный с такими затратами асфальт куда то испаряеися буквально за сезон эксплуатации, то не пора бы нашим ушлым дорожникам применить новую технологию и запантентовать её ( думаю в странах третьего мира она сразу станет востребована ) а именно — укладку в ямы не асфальта а СНЕГА ! Один хрен асфальт так же бвстро исчезает …. а снег-то дешевле и в производстае и в укладке….снегоделательные машины или несколько морозильнвх камер обеспечат область неиссякаемым источником стройматериала…..опять-же и с подрядчика снимается «непомерное бремя 7ми летней гарантии» ….. сплошные плюсы, ей Богу.
Правильное решение и обяжет их ко многому.Такой срок гарантий надо давать повсеместно.Дай Бог, Нариман наведёт должный порядок где надо.
Извините что не по теме.Но хотелось бы поздравить редакцию Уральской Недели с Праздником! Хотелось бы поддержать Вас и сказать , что вы пожалуй одна из самых объективных СМИ ,по крайней мере для меня!Всегда найду время за день , чтобы зайти почитать ваши статьи.В нынешнее время тяжеловато СМИ, вот и хотелось вас поддержать.Еще раз спасибо что вы есть
Нариман ага проспект Абаямен Евразиядан отiп журсiнiз гой спасын карасаныз кайда калдыныз тек ана жазда жасаган жол уже жаралып, тесiлiп жатыр 7 жыл тугел 1 жыл да болган жок. Каншама миллиард акша жумсалды ендi оган кiм жауап бередI?
Когда начнется делать дорогу деркул ПДП2 сам аким вроде говарил будем делать дорогу в этом году когда начнется
Наверное как всегда лакомые куски у депутата Аветика и его детища Рога и Копыта — ТОО Айдана.О других и сказать нечего.Выиграли тендер, арендовали технику,набрали безработных — благо Лето и вперёд за баблом
Доброго дня Аветик ага!
мы Вас просим заставьте своих мастеров (которые Вас подставляют) переложить асфальт во дворе дома по ул. Карбышева 66. ( в 4_тый подъезд не зайдешь только через лужу)