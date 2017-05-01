В ЗКО гражданин Узбекистана погиб во время строительства дома от компании КПО Б.В

ЧП произошло в прошлый четверг, в 19 часов вечера. Предварительной причиной случившегося полиция называет несоблюдение техники безопасности.

По данным ДВД ЗКО, по факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 156, части 3 УК РК «Нарушение правил труда, повлекшее по неосторожности смерть человека».

— 29-летний погибший являлся гражданином Узбекистана, — пишет ДВД ЗКО в официальном пресс-релизе. – Мужчина пересек границу Казахстана за день до своей смерти и официально зарегистрировался в миграционной полиции.

Смерть молодого гражданина Узбекистана произошла при строительстве многоэтажного дома для переселенцев села Берёзовка Бурлинского района. Проект финансировался консорциумом КПО б.в. Вот что пишет руководство фирмы–недропользователя по поводу случившегося на своем сайте: