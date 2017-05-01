В ЗКО гражданин Узбекистана погиб во время строительства дома от компании КПО Б.В
ЧП произошло в прошлый четверг, в 19 часов вечера. Предварительной причиной случившегося полиция называет несоблюдение техники безопасности.
По данным ДВД ЗКО, по факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 156, части 3 УК РК «Нарушение правил труда, повлекшее по неосторожности смерть человека».
— 29-летний погибший являлся гражданином Узбекистана, — пишет ДВД ЗКО в официальном пресс-релизе. – Мужчина пересек границу Казахстана за день до своей смерти и официально зарегистрировался в миграционной полиции.
Смерть молодого гражданина Узбекистана произошла при строительстве многоэтажного дома для переселенцев села Берёзовка Бурлинского района. Проект финансировался консорциумом КПО б.в. Вот что пишет руководство фирмы–недропользователя по поводу случившегося на своем сайте:
« Компания «Карачаганак Петролиум Оперейтинг б.в.» (КПО) с глубоким сожалением сообщает, что 27 апреля, примерно в 19:00, на площадке «Строительство 9-этажного дома в микрорайоне «Карачаганак-1» в городе Аксай произошел несчастный случай, приведший к смерти работника подрядной организации.
Государственные уполномоченные и правоохранительные органы были незамедлительно уведомлены о произошедшем в соответствии с требованиями законодательства РК.
Соответствующими местными органами начато расследование причин происшествия. КПО оказывает полное содействие в расследовании данного происшествия.
КПО приносит глубокие соболезнования семье и родственникам погибшего работника.
КПО подчеркивает важность соблюдения техники безопасности и обращается к своим сотрудникам и подрядчикам с просьбой продолжить свои работы с соблюдением всех мер предосторожности».
За день до своей смерти… . Всем все ясно.
Свои граждане ходят без работы а этот гусь только пересекает границу и уже на работе?или он такой не заменимый спец был?
Особо выделили КПО.смешно УН
Ну вот, теперь жильцам этого дома будет являться дух погибшего…дом с приведением. Попали «берёзовцы» из огня да в полымя.