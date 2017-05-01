Завтра в Уральске пройдет футбольный матч

Уральский «Акжайык» на своем поле примет команду «Тобол» из Костаная.

Как сообщает пресс-служба уральского клуба, матч пройдет на стадионе ФК «Акжайык». Начало игры в 17.00 часов по местному времени.

Напомним, что в предыдущем матче уральский «Акжайык» крупно проиграл «Кайрату». Матч проходил в Алматы 29 апреля и завершился со счетом 4:1. Голы уральцам забили: Бауыржан Исламхан, Жерар Гоу и Гафуржан Суюмбаев. Еще один гол — автогол, пытаясь выбить из опасной зоны, оформил Руслан Валиуллин. Он же, кстати, и стал автором единственного гола в ворота «Кайрата».

Сейчас ФК «Акжайык» с 10-ью очками занимает седьмую строчку в турнирной таблице чемпионата РК.