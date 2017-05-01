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Опубликовано: Пн, Май 1st, 2017
737 ЗКО / Картина дня

Завтра в Уральске пройдет футбольный матч

Уральский «Акжайык» на своем поле примет команду «Тобол» из Костаная.

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Фото из архива «УН»

Как сообщает пресс-служба уральского клуба, матч пройдет на стадионе ФК «Акжайык». Начало игры в 17.00 часов по местному времени.

Напомним, что в предыдущем матче уральский «Акжайык» крупно проиграл «Кайрату». Матч проходил в Алматы 29 апреля и завершился со счетом 4:1. Голы уральцам забили: Бауыржан Исламхан, Жерар Гоу и Гафуржан Суюмбаев. Еще один гол — автогол, пытаясь выбить из опасной зоны, оформил Руслан Валиуллин. Он же, кстати, и стал автором единственного гола в ворота «Кайрата».

Сейчас ФК «Акжайык» с 10-ью очками занимает седьмую строчку в турнирной таблице чемпионата РК.

 

2 комментария
  1. Римма:
    1 Май 2017 в 23:17

    В начале июня летнее трансферное окно. На команду выделено только половина годовой суммы и если до июня не дадут оставшуюся половину, то может повториться ситуация с 2013 годом, когда из-за финансовых проблем в июне ушли ведущие игроки и Акжайык вылетел в первую лигу. Что скажет облспорт по этому поводу?

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  2. Римма:
    1 Май 2017 в 23:21

    Кстати, 950 млн тенге— это самый маленький бюджет среди клубов ПЛ, даже меньше некоторых клубов первой лиги. Хотелось бы, чтобы бюджет был больше, а то читаем иногда коменты болел других клубов, которые впрямую говорят, что Уральск — это нищий город. Приятно это слышать облспорту?

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