Завтра в Уральске пройдет футбольный матч
Уральский «Акжайык» на своем поле примет команду «Тобол» из Костаная.
Как сообщает пресс-служба уральского клуба, матч пройдет на стадионе ФК «Акжайык». Начало игры в 17.00 часов по местному времени.
Напомним, что в предыдущем матче уральский «Акжайык» крупно проиграл «Кайрату». Матч проходил в Алматы 29 апреля и завершился со счетом 4:1. Голы уральцам забили: Бауыржан Исламхан, Жерар Гоу и Гафуржан Суюмбаев. Еще один гол — автогол, пытаясь выбить из опасной зоны, оформил Руслан Валиуллин. Он же, кстати, и стал автором единственного гола в ворота «Кайрата».
Сейчас ФК «Акжайык» с 10-ью очками занимает седьмую строчку в турнирной таблице чемпионата РК.
В начале июня летнее трансферное окно. На команду выделено только половина годовой суммы и если до июня не дадут оставшуюся половину, то может повториться ситуация с 2013 годом, когда из-за финансовых проблем в июне ушли ведущие игроки и Акжайык вылетел в первую лигу. Что скажет облспорт по этому поводу?
Кстати, 950 млн тенге— это самый маленький бюджет среди клубов ПЛ, даже меньше некоторых клубов первой лиги. Хотелось бы, чтобы бюджет был больше, а то читаем иногда коменты болел других клубов, которые впрямую говорят, что Уральск — это нищий город. Приятно это слышать облспорту?