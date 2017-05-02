Экс-замакима Уральска допрошен в суде над Айгуль Тукешевой
Марс Сатыбалдиев, экс-замакима города Уральск, был допрошен в суде в рамках уголовного процесса над своей подчиненной. В суде подсудимая и ее бывший начальник дали противоречивые показания.
Речь идет о судебном процессе над Айгуль Тукешевой, экс-руководителем отдела занятости и социальных программ акимата города Уральск. Ее обвиняют в присвоении бюджетных средств, выделенных на поддержание малообеспеченных слоев населения. По версии следствия, Айгуль Тукешева перечисляла деньги, предназначенные для помощи малоимущим, на карт-счета своих подчиненных – водителя и заместителя директора Центра социальной адаптации. Последние обналичивали деньги и передавали ей. Часть этих средств якобы Айгуль Тукешева направила на организацию фуршета для ветеранов. При этом в своих показаниях подсудимая заявила, что делала это по указанию Марса Сатыбалдиева, который в то время работал заместителем акима города, но уволился после того, как эти нарушения были выявлены. Собственно, это и стало поводом для вызова Марса Сатыбалдиева в суд. 27 апреля, выступая в суде, экс-замакима опроверг показания Айгуль Тукешевой.
По его словам, он узнал о показаниях своей бывшей подчиненной из публикаций в местных СМИ, которые освещают этот процесс. Вместе с тем он подтвердил, что возглавлял комиссию по назначению социальных пособий.
— Назначение социальных пособий — это сложная процедура. Комиссия обследует жилищные условия и только после этого принимает решение о выплате пособия. Для этого в акимате есть целый отдел. Понятно, что объезжать всех заявителей я не могу физически. Поэтому я и не знал, что среди получателей есть замдиректора и водитель, — сказал в суде Марс Сатыбалдиев.
Также в ходе допроса свидетелей в суде выяснилось, что поводом для возбуждения уголовного дела послужило заявление, написанное подчиненной Айгуль Тукешевой – заместителем директора Центра адаптации для бездомных Сариной. Именно на ее счет подсудимая перечисляла социальное пособие и заставляла обналичивать. В суде Сарина сообщила, что таким образом она получала и обналичивала деньги два раза – в августе и в декабре 2014 года. В 2015 году Айгуль Тукешева хотела еще раз перечислить деньги на банковский счет Сариной, но та отказалась получать деньги. При этом она подтвердила, что знала о том, что это незаконно и по этой причине она и сообщила в полицию о преступлении.
Кроме них, в суде был допрошен в качестве свидетеля директор Центра адаптации для бездомных Утешев. Он также входил в состав комиссии по назначению пособий и по приказу Айгуль Тукешевой вызывал Сарину и водителя к себе в кабинет для разговора с ней, когда она им предложила незаконно включить их в число получателей социального пособия. При этом Утешев заявил, что во время этого разговора не присутствовал, и не знал о том, что Айгуль Тукешева принуждает их к совершению преступления, как это следует из материалов уголовного дела.
Сама подсудимая еще во время следствия вину признала и заявила, что это была вынужденная мера. В настоящее время подсудимая возместила ущерб государству в полном объеме.
Айгуль Тукешева обвиняется по статье 189 УК РК «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества». По словам гособвинителя, подсудимая умышленно совершила преступление и обвиняется в хищении денежных средств в размере 180 тысяч тенге.
Так то уже норма…….
подсудимая заявила, что делала это по указанию Марса Сатыбалдиева, который в то время работал заместителем акима города
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так было указание? неужели судья не спросил об этом Марса? может он ушел от ответа?
Заместителю акима, пусть даже и бывшему, ничего не грозит. Отвечать будет чиновник рангом пониже. И никто не докажет, что деньги предназначались для фуршета. Ущерб возмещён, ещё немного её «поругают» в СМИ и забудут. А бывший зам. акима с чистой совестью будет работать спокойненько на своей теперешней должности и стремиться вверх по карьерной лестнице. А дама останется при своих интересах с подпорченной репутацией. У сильного всегда бессильный виноват!
Фуршеты ветеранам!заставляют это делать а как выкручивайся как хочешь.
Айгуль Адиетовна, как Вы нас достали. С новым начальником работать спокойно и совесть чиста
Надо было проверит все структурные подразделении, тогда Тукешева попала бы по польной программе.
Наша татешка так стремилась на кресло ЗАМ АКИМА ГОРОДА, но не судьба. Можете обратно к нам ……, но мы не злопамятные, давно забыли о Ваших проделках с г. Уразовым.
Не злопамятные говорит и тут же вспоминает про проделки))))))))))))) сама себе противоречит…
Кто знает,может на этот раз ей получится избежать столь сурового наказания,но этот позор , длинным шлейфом будет волочиться вслед за ней.
А сколько людей молчат, которые незаконно получили социальную помощь? Ой,ой, ой,ой,ойййййййййй.
Все молчат что б не остаться без работы.Я это уж точно знаю.
Но благодаря Айгуль Адиетовне я устроилась горсобез, но не могу сказать КАК????????????????
действительно сколько нуждающихся людей остались без помощи, горько обидно ! Я мать одиночка, воспитываю дочку инвалида .Сколько я ходила к ней на прием ни как не смогла добиться помощи. Бог ей Судья! Она тоже мать, должна же быть сочувствие. сколько нуждающихся и малообеспеченные по городу. Судить ее надо по всей строгости Закона! Бессовестная тфуу. Там есть зам Елтаевна ей спасибо!