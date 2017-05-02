Экс-замакима Уральска допрошен в суде над Айгуль Тукешевой

Марс Сатыбалдиев, экс-замакима города Уральск, был допрошен в суде в рамках уголовного процесса над своей подчиненной. В суде подсудимая и ее бывший начальник дали противоречивые показания.

Речь идет о судебном процессе над Айгуль Тукешевой, экс-руководителем отдела занятости и социальных программ акимата города Уральск. Ее обвиняют в присвоении бюджетных средств, выделенных на поддержание малообеспеченных слоев населения. По версии следствия, Айгуль Тукешева перечисляла деньги, предназначенные для помощи малоимущим, на карт-счета своих подчиненных – водителя и заместителя директора Центра социальной адаптации. Последние обналичивали деньги и передавали ей. Часть этих средств якобы Айгуль Тукешева направила на организацию фуршета для ветеранов. При этом в своих показаниях подсудимая заявила, что делала это по указанию Марса Сатыбалдиева, который в то время работал заместителем акима города, но уволился после того, как эти нарушения были выявлены. Собственно, это и стало поводом для вызова Марса Сатыбалдиева в суд. 27 апреля, выступая в суде, экс-замакима опроверг показания Айгуль Тукешевой.

По его словам, он узнал о показаниях своей бывшей подчиненной из публикаций в местных СМИ, которые освещают этот процесс. Вместе с тем он подтвердил, что возглавлял комиссию по назначению социальных пособий.

— Назначение социальных пособий — это сложная процедура. Комиссия обследует жилищные условия и только после этого принимает решение о выплате пособия. Для этого в акимате есть целый отдел. Понятно, что объезжать всех заявителей я не могу физически. Поэтому я и не знал, что среди получателей есть замдиректора и водитель, — сказал в суде Марс Сатыбалдиев.

Также в ходе допроса свидетелей в суде выяснилось, что поводом для возбуждения уголовного дела послужило заявление, написанное подчиненной Айгуль Тукешевой – заместителем директора Центра адаптации для бездомных Сариной. Именно на ее счет подсудимая перечисляла социальное пособие и заставляла обналичивать. В суде Сарина сообщила, что таким образом она получала и обналичивала деньги два раза – в августе и в декабре 2014 года. В 2015 году Айгуль Тукешева хотела еще раз перечислить деньги на банковский счет Сариной, но та отказалась получать деньги. При этом она подтвердила, что знала о том, что это незаконно и по этой причине она и сообщила в полицию о преступлении.

Кроме них, в суде был допрошен в качестве свидетеля директор Центра адаптации для бездомных Утешев. Он также входил в состав комиссии по назначению пособий и по приказу Айгуль Тукешевой вызывал Сарину и водителя к себе в кабинет для разговора с ней, когда она им предложила незаконно включить их в число получателей социального пособия. При этом Утешев заявил, что во время этого разговора не присутствовал, и не знал о том, что Айгуль Тукешева принуждает их к совершению преступления, как это следует из материалов уголовного дела.

Сама подсудимая еще во время следствия вину признала и заявила, что это была вынужденная мера. В настоящее время подсудимая возместила ущерб государству в полном объеме.

Айгуль Тукешева обвиняется по статье 189 УК РК «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества». По словам гособвинителя, подсудимая умышленно совершила преступление и обвиняется в хищении денежных средств в размере 180 тысяч тенге.