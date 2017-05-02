Реконструкцию деповского моста в Уральске могут закончить раньше указанного срока

Демонтажные работы автомобильного моста уже завершены. Сейчас там ведутся буровые работы для установки новых свай.

Во время рабочего визита на строящийся объект аким Уральска Нариман Турегалиев отметил, что строительные работы опережают установленный срок.

— По срокам, демонтаж моста должен был идти три месяца. Но его завершили намного раньше, — сказал Нариман Турегалиев. — Уже сейчас ведутся буровые работы для установки 59 новых свай. Срок окончания работ назначен на 2019 год, но если подрядчики будут работать такими темпами, мост будет сдан намного раньше.

Аким города также отметил, что для строительства моста будут использованы материалы отечественного производства. Арматура и железобетонные материалы готовят в Уральске, специальные балки (которых необходимо 130 штук) также изготовлены в нашей стране.

Сейчас на строящемся объекте задействовано более 11 единиц спецтехники.

— Деньги на мост выделены в полном объеме, — сказал Нариман Турегалиев. — Теперь главное, чтобы нас не подвел подрядчик.

Екатерина ЛИТВЯКОВА