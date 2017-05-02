В ближайшее время жители Уральска не смогут добраться до Москвы

С 1 июня добраться поездом сообщением «Алматы-Москва» можно будет только до Саратова.

Об этом сообщил начальник железнодорожного вокзала в Уральске Кайырбулат Гайнеденов.

— По техническим причинам поезд маршрутом «Алматы-Москва» с 1 июня будет следовать только до Саратова, — рассказал начальник уральского вокзала. – Полагаю, что все-таки после устранения проблем, маршрут до столицы Российской Федерации будет восстановлен.

Кайырбулат Гайнеденов отметил, что цены на билеты по этому маршруту останутся прежними.

Екатерина ЛИТВЯКОВА