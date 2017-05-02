В ближайшее время жители Уральска не смогут добраться до Москвы
С 1 июня добраться поездом сообщением «Алматы-Москва» можно будет только до Саратова.
Об этом сообщил начальник железнодорожного вокзала в Уральске Кайырбулат Гайнеденов.
— По техническим причинам поезд маршрутом «Алматы-Москва» с 1 июня будет следовать только до Саратова, — рассказал начальник уральского вокзала. – Полагаю, что все-таки после устранения проблем, маршрут до столицы Российской Федерации будет восстановлен.
Кайырбулат Гайнеденов отметил, что цены на билеты по этому маршруту останутся прежними.
Екатерина ЛИТВЯКОВА
По техническим причинам поезд маршрутом «Алматы-Москва» с 1 июня будет следовать только до Саратова, — рассказал начальник уральского вокзала. – Полагаю, что все-таки после устранения проблем, маршрут до столицы Российской Федерации будет восстановлен.
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От Саратова до Москвы что? Пути разобрали? Или как? Али за латиницу………
Насколько известно, старые и страшные вагоны запрещено эксплуатировать на территории РФ. Поэтому думаю их не пускают дальше. Но пока наши не успевают сделать новые вагоны, придется от Саратова до Москвы на другом поезде. Но и дешевле и комфорт лучше.
Видно действительно не рентабелен стал данный маршрут. Киев — Астана отменили, теперь и этого поезда скорее всего не будет. Говорить, что у КТЖ нет нормальных вагонов тоже вроде не скажешь иначе как тогда объяснить запуск в ближайшее время фирменного скоростного состава Астана-Орал и открытие нового жд.вокзала в Астане не имеющего аналогов в СНГ по своим характеристикам. А вообще всё это «прелести» Экономического союза, когда Казахстан вынужден подымать стоимость жд перевозок до уровня РФ.
Страшные позорные древние и грязные вагоны это лицо Казахстана которые идут в столицу России, такие же позорные вагоны я видел только из Узбекистана, зато цены на билеты астрономические.
Скоро будем с ностальгией вспоминать советские годы.
Скоро будем с ностальгией вспоминать советские годы. Возможно эта память дойдёт и до «продвинутых и одарённых».
жители Уральска не смогут добраться до Москвы
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Пусть, пусть в Москву мы «больше не ходок».
Пусть. Но что взамен, господа?
Может в парижы и лондоны есть безвиз доступность?
Вот что взамен?
Иначе больше попахивает изоляцией.
«Ну что сказать,ну что сказать….Устроены так люди:желают знать,желают знать,желают знать ,что будет!счастье в жизни предскажет гаданье и нежданный удар роковой с дорогою дальней…..»Слов из песни не выкинешь!!!Удар роковой с раннего утра!И это в период летних отпусков и каникул деток….Благодарить,конечно ,не за что,но все таки,таки вопросы надо решать заранее,это я о технических проблемах.Огромная просьба от всех пассажиров маршрута:Алматы-Москва и Москва-Алматы постарайтесь побыстрее решить технические проблемы!!!И будет вам за это Счастье!!!!А от нас благодарность!!!И неиспорченный такими проблемами Отпуск!!!Просьба,кто поможет проложить маршрут от Москвы до Уральска,нет не на машине….Заранее,Спасибо!!!
именно с Алматы-Москва можно будет доехать до Саратова, но не до Уральска? а дать более подробную информацию, с разьяснениями, что случилось, что сообщением с Алматы можно добраться только до Саратова начальник железнодорожного вокзала в Уральске Кайырбулат Гайнеденов, не желает дать?и почему эту информацию дает начальник проходной станции, а не представитель Темир Жолы? получается, что с данным маршрутом Алматы—Москва, Москва-Алматы, произойдут какие то изменения? или действительно до Уральска разберут рельсы, то каким образом поезд пойдет дальше?
не легче ли из самары, на самолёте за 12000 тенге до москоу?
Между Уральском и Москвой находится еще много населенных пунктов, кроме Саратова,до которых можно было добраться на этом поезде. Теперь все усложняется, нужна пересадка.
Давно ездим через Самару в Москву и Питер
Всё банально у нас нет биотуалетов а дерьмо лить наше на дорогу они не хотят 200 лет лили а теперь видите они стали высоко духовные к гейропе хотят соответствовать.
Из таких как ты оно таки прёт! Ты и рад жить в дерьме ни чего не меняя к лучшему.
Что же плохого в том, чтобы уйти наконец от этого засраного железнодорожного полотна ?
Наши составы, даже «фирменные» это действительно огромное позорище. Старые, грязные, вонючие, без кондиционирования но зато с хамами проводниками, нагло подсаживающими «зайцев» всю дорогу по Казахстану … чем дальше вглубь тем наглее…. и это , по твоему, ХОРОШО…..потому что своё дерьмо не пахнет, да?
НУ так это для таких как ты, » патриотов» оно не воняет, но почему россияне должны ТВОЁ говно нюхать? Хотите так жить? Да на здоровье! Только в Европу тогда не лезь.
Небось по поводу требований биотуалетов в Германии или в Великобритании ты желчью не исходишся. А вот Россия — это для тебя, быка, красная тряпка.
Насмешил ты нас всех своим воинствующим невежеством)))))
Один ватничек повелся!! Дай-ка думаю напишу про дерьмо неужели хоть один да не найдётся?как вас расперло то обида что дерьмо то в натуре льют на рельсы российской федерации!
123, что у вас в голове про то вы и пишите…
Темиржолы сам себе могилу роет. Скоро народ до Самары добираться будет, а там до Москвы в комфортных условиях за более короткий отрезок времени в чистых вагонах рукой подать. Да и может авиарейсов из Уральска в Москву прибавится.
Мультик ты скажи конкретно в чем проблема. Жуешь какую-то заезженую фразу.
Наверно всё из-за того, что на тепловозе и вагонах красной тряпочки нет..не заколдованы они от несчастий таким амулетом.. и надписи на вагонах надо на латыни..тогда поезд чух-чух-чух поедет даже на Бердичев ( как в песне)
Вагоны убитые, цены космические. До Саратова билет в купе стоит 14 500 тенге. И это всего за 500 км. В Актобе такое же расстояние стоит 3 000 тенге. Что за беспредел?
никакого беспредела.. просто бизнес, без особого напряга и вложений
Прочитав новость, очень расстроилась. Лето — это пора отпусков, встреч с родственниками из ближнего зарубежья. Конечно можно добраться и через Самару, но как трудоёмко это без собственной машины с маленькими детьми. Итак, ходил не каждый день этот поезд.
Вы посмотрите на цену на билеты. Проще лететь на самолете, чем на поезде!
все чз самару давно летают, больше не сяду в казахстанский поезд позорище
Марат, если вы будете отказываться от казахстанского поезда только потому что «позорище», то вам придется много от чего отказаться. Скажите пжас, а что у нас «не позорище»?
Даже о Кульгинове, который вчера еще был красавчег рисковано утверждать, что «не позорище».
Уважаемый Марат, вот так и становятся люди на путь миграции.
А то некоторые думают чисто из чуйства предательского, то бишь непатриотизма.
Вообще, лицемерие и ложь официальной власти уже вызывают откровенный рвотный рефлекс.
На всяческих саммитах СНГ, Таможенного союза, Евразийской комиссии НАШ вот только в засос не целуется с Путиным….и по завершении, на итоговых пресс-конференциях разливаются соловьями о том, как с каждой встречей находят всё больше и больше точек соприкосновения, сближения позиций, движения в одном направлении к УГЛУБЛЕНИЮ интеграции НА БЛАГО НАСЕЛЕНИЮ всех стран!
А на деле, по возвращении домой, тон вдруг резко меняется а договорённости начинают исполняться с точностью «до наоборот».
Уже сколько лет….при скольких сменившихся Акимах, народу обещают упрощение проезда через границу на Самару….сколько раз с помпой заявляли об объединении пограничного контроля в» в одно окно», чтобы не простаивать в степи по 8 часов в летнее пекло и в зимнюю стужу ….И ЧО?…..И ГДЕ? ….с каждым годом становится только хуже и хуже.
Теперь вот и единственный поезд отменили по надуманной причине — «не рентабельности»…Что за чушь? Нерентабельный он из за бардака и повального воровства поездной команды, когда половина пассажиров едет не по билетам а за «бабки на карман» проводнику. И из за того ПОЗОРИЩА которое представляет из себя наш КАЗАХСТАНСКИЙ ФИРМЕННЫЙ ПОЕЗД. ….. Разве можно так позориться перед соседями? Состав, будто из послевоенного прошлого — грязный, окна между рамами не вычищались ни разу за все годы НЕЗАВИСИМОСТИ…с того момента как наш «ТЕМИР ЖОЛ» перестал дрожать за своё свинство перед комиссиями из Москвы…..а со своими, они быстро договорились — своя-моя, баке-маке, …мы с тобой одной крови — все любим «бабосики» и плевать на государство, на людей….КТО-ТО ВОЗРАЗИТ?….НЕЧЕГО ВОЗРАЗИТЬ…ПОТОМУ ЧТО это ПРАВДА!
Ложь кругом. Цель — полная самоизоляция, для того, чтобы люди не могли поехать — хоть автотранспортом, хоть поездом , ПОСМОТРЕТЬ , СРАВНИТЬ и НАГЛЯДНО УБЕДИТЬСЯ САМИ насколько мы отстаём в цивилизации, в правах и свободах. У нас ведь СВОЙ — ОСОБЫЙ ПУТЬ …..
Вот что нашла: С 1 июня в связи с сокращением пассажиропотока отменяется прямой рейс поезда «Алматы-Москва». Но лишь частично: теперь с Уральска невозможно будет добраться до Москвы без пересадки в городе Саратов.
Как сообщили в диспетчерской службе «Қазақстан темір жолы», такие меры они вынуждены принять из-за нерентабельности маршрута. Пока неизвестно, когда прямой рейс будет вновь восстановлен. Теперь поезд «Алматы-Москва» будет двигаться только до города Саратов.
Если раньше добраться из Уральска до Москвы прямым рейсом в плацкартном вагоне обходилось в 23 400 тенге, то теперь поезд до Саратова будет стоить 10 431 тенге, и затем с Саратова до Москвы — еще дополнительно 21 035 тенге. Стоимость проезда по Казахстану осталась без изменений. Вот тебе повышение цен!!!
Сколько уже поездов отменили за эти годы! Развалили железную дорогу, закрыли Депо! Останется дорога только в Актюбинск, в Алматы, в Астану.
да, да, в предверии летнего сезона не рентабелен… уж лучше на старой версии остались, по неким техническим причинам, в Уральск не только из Москвы ездят, и из Тамбова и Рязани и прочих городов, да собственно речь не только об Уральске, этим маршрутом ездят из России и в другие регионы Казахстана… очень жаль что Казахстану , ближайший сосед Россия, с каждым днем становится все не рентабельнее и не рентабельнее, скоро по примеру некоторых совсем оградимся очередной великой стеной и наверное наступит то самое щасте… а рельсы желательно разобрать вообще, чтоб ни ни
К счастью автомобильные дороги ещё остаются рентабельными.