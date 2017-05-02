В ЗКО мальчик умер от отравления антибиотиком
2,5-летний Амангельды Алдияр Медетулы из Сайхина заболел рядовой простудой, но из-за неправильного лечения в Бокейординской районной больнице погиб. Комитет фармконтроля вынес решение: в гибели малыша виновны врачи, которые определили для него неправильную дозировку антибиотика.
Сегодня утром Бокейординская прокуратура прислала родным Алдияра документ, в котором значится, что областной комитет по контролю медицинской и фармацевтической деятельности по результатам проведённой проверки выявил, что виной всему халатность врачей Бокейординской районной больницы, которые допустили ситуацию с отравлением маленького пациента антибиотиком.
Прокуратура Бокейординского района ходатайствовала о возбуждении уголовного дела в отношении специалистов райбольницы, оно передано в Бокейординский РОВД.
Мама Алдияра Нургуль Тулеугалиева рассказала, что её малыша от простуды с начала марта лечили в их местной больнице, потом – в районной, и когда его состояние стало совсем критическим – 16 марта на санавиации отправили в областную инфекционную больницу.В реанимации инфекционной больницы Амангельды Алдияр не пролежал и суток, он скончался 17 марта.
Синдром Лойелла, токсический эпидермальный некролиз, отравление антибиотиком – вот причины смерти, которые назвали судмедэксперты.
Семья Нургуль Тулеугалиевой обратилась с заявлениями в госорганы с просьбой выяснить все обстоятельства гибели 2,5-годовалого ребёнка и наказать по закону виновных в этом.
— Нашего Алдияра мы ждали семь лет, ездили к врачам, по святым местам, молили Бога, чтобы он дал нам второго ребёнка (у Нургуль есть старший сын 10 лет — прим. ред.), — рыдая, рассказывает женщина. — У меня муж занимается грузоперевозками. С пелёнок он Алдияра в машину к себе брал, мечтал, что научит его ездить за рулём. Почему так произошло? Почему? От боли жить не хочется. Обидно, что наши местные врачи, которые когда-то в детстве лечили меня саму, теперь говорят, что не они виновны, а мы сами не досмотрели за сыном. Никто из медиков района не высказал нам ни одного слова соболезнования, никто не пожалел. Только прокуратура говорит: вина врачей доказана экспертами — они допустили халатность.
Талапы головожп..е. Червей навозных этим (докторам) нельзя доверять лечить. Бедный малышка.
Соболезнование родителям. Какой прекрасный миленький малыш. Очень жаль.
Не знаю как детский организм, но взрослых даже двойной дозой нереально отравить антибиотиком.
Хотя, конечно, антибиотики бывают разные. Может просроченные были.
Но все равно походу совсем по беспределу пичкали.
недавно Божко говорил что надо возвращать детей которые уезжают учиться в россию и в другие страны ,но каким способом он это не сказал,а у нас остаются очень очень малое количество способных лечить и учить ,а это главное и полным ходом уходят мозги из Казахстана а вот это твоя моя уже распадается ,кстати ЛУКПАН я вам говорю про учителей уже полгода что нужно про хороших и грамотных учителей писать чтоб город весь про них знал а другие учителя подтягивались к ним ,но вы почемуто пишите часто про таких как физкультурник избил ученика статьей пять про него написали хороший пример другим учителям ,но у нас уже становится проблема не только в учителях но и врачах вы знаете о том что многие давно ездиют лечится в самару ,оренбург и в другие города ,я так понимаю что вы из Казахстана не куда не собираетесь переезжать и я тоже не хочу не куда уезжать здесь моя родина поэтому меня это тема очень беспокоит и мне кажется с вашими хоть маленькими возможностеми но можно чето исправить или хотябы чтоб обратили на это внимание
Сеичас и врачей нет. Нет кадров в любой области. Молодежь научили только воравать да и как ювилирно подлезнуть начальству. Вот на что способна молодежь. Провал во всех отраслях.