Уральский рынок недвижимости: предложение опережает спрос

Продажа квартир в Уральске все более выгодна для покупателей в силу значительного снижения цен. Полную картину доступной жилплощади по региону поможет составить портал «НайдиДом».

На текущий момент доступно 1782 объявления на сайте Naydidom.kz о продаже квартир в Уральске. Из них 25% (426 шт.) подано через агентства недвижимости и 75% (1356 шт.) — от непосредственных владельцев. Средняя стоимость жилплощади в городе составляет 9 млн тг, 1 кв. м — 174 тыс. тг.

Уральск вошел в пятерку областных пунктов Казахстана с самым дешевым жильем. При этом в городе наблюдается наиболее стремительное падение цен, особенно на вторичном рынке. После появления новостроек вырос интерес покупателей, стремящихся к комфортному проживанию на благоустроенной территории. Еще одним плюсом данного типа жилья является более охотное оформление ипотеки банками.

Объекты вторичного рынка оформить в ипотеку сложнее. Банки устанавливают более жесткие правила или отказывают в данной услуге. Необходимость оплаты наличными сразу значительной суммы приводит к снижению покупательской способности. К тому же рынок насыщен предложениями, что приводит к дополнительному снижению стоимости из-за обилия вариантов и возможности существенного торга.

Цены на квартиры различной планировки

В зависимости от количества комнат средняя цена на квартиру в Уральске, выраженная в тенге, установлена на следующем уровне:

однокомнатные (30%) — 5 млн;

двухкомнатные (40%) — 7,4 млн;

трехкомнатные (25%) — 11 млн;

четырехкомнатные (5%) — 16 млн.

Распределение объектов по ценовым категориям в миллионах тенге выглядит так:

до 5 — 19%;

5-6 — 18%;

6-7 — 18%;

7-8 — 15%;

8-13 — 23%;

от 13 — 8%.

Самыми дешевыми районами считаются Степной и Ремзавод. Средняя стоимость квартир здесь находится в пределах 4-5 миллионов тенге. Более привлекательные и дорогие массивы «Детсад» и «Строитель», в которых можно приобрести жилье за 8-10 миллионов тенге. Самая престижная и дорогая жилплощадь в центре — 12 миллионов тенге.

Прогноз аналитиков по динамике стоимости жилья

По сведениям ресурса Uralsk.info, сейчас эксперты советуют продавать жилье тем, кто намеревался сделать это в ближайшем будущем. Причиной является прогноз на дальнейшее падение стоимости квартир из-за перенасыщенности рынка и низкой покупательской способности горожан.

Покупателям рекомендуется вкладывать деньги в недвижимость сейчас или немного погодя, когда цены снизятся еще больше. В любом случае, при покупке вы не потеряете сбережения, но сможете спокойно подобрать наиболее приемлемый вариант за требуемую сумму.