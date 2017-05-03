В Уральске сгорели два дачных дома

По предварительной версии, огонь перекинулся на домики с горевшей сухой травы.

Пожар произошел вчера, 2 мая, в с/т Автомобилистов (район 2-ая Дачная). Сообщение о том, что в районе дач горит сухая трава и кустарники, в службу пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС ЗКО поступило в 15 часов 47 минут.

— По прибытию на место пожара было установлено, что по указанному адресу огнем полностью охвачены два дачных домика, а также горит сухая трава, частично кустарники, а также 14 деревянных опор линии электропередач, — сообщили в пресс-службе пожаротушения. — Создалась угроза распространения огня на соседний домик и лесной массив. Было принято решение направить действия личного состава на защиту леса и домика, которым угрожал огонь.

Как отметили в службе пожаротушения, огонь распространялся очень быстрыми темпами. Но несмотря на это в 20 часов 50 минут пожарным удалось полностью ликвидировать пожар.

— Причина пожара, ущерб и виновные лица устанавливаются, — рассказали в пресс-службе противопожарной службы.

По версии хозяйки сгоревшей дачи огонь перекинулся с горевшей сухой травы.

— Кто-то жег траву и мусор, — рассказала девушка. – Видимо костер не потушили. Дул ветер, и видимо, огонь перекинулся ко мне на дачу. Мой домик выгорел полностью…

Также в с/т Автомобилистов сгорел еще один бесхозный домик площадью 30 квадратных метра.

В тушение пожара было задействовано 6 единиц техники и 27 человек личного состава. Также 4 единицы техники и 15 человек управления лесного и охотничьего хозяйства, 2 единицы техники и 2 человека дорожно-эксплуатационного предприятия ГКП г.Уральска.

Екатерина ЛИТВЯКОВА