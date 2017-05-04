Гребец из Уральска выиграл пять золотых медалей на Кубке страны

Всего на Кубке Казахстана по гребле на байдарках уральские спортсмены завоевали 10 медалей разного достоинства.

Соревнования проходили в конце апреля в Алматы. Спортсмены из Уральска смогли показать высокие результаты, выиграв 5 золотых, 3 серебряных и 2 бронзовые медали.

Все пять золотых медалей в копилку нашей сборной принес чемпион Азиады, участник Олимпийских Игр в Рио Андрей Ергучев. Он стал сильнейшим в одиночном заплыве на дистанции 1000 метров. Также уралец выиграл «золото» в заплывах «двоек» на дистанции 500 и 1000 метров. Еще два первых места Андрей взял на таких же дистанциях, но уже в «четвертках».

Три вторых места на Кубке занял еще один чемпион Азиатских игр и неоднократный участник Олимпиад Алексей Дергунов. Два «серебра» он выиграл в одиночных заплывах на дистанциях 200 и 500 метров и еще одно на дистанции 200 метров в «двойке». Также уральский гребец взял «бронзу» на дистанции 1000 метров в личном заплыве.

Еще одна бронзовая медаль на счету у уральской женской команды, в составе которой выступали Искарова, Казанина и сестры Алмагамбетовы.

Екатерина ЛИТВЯКОВА