Погода +22oC
$315.68
345.04
5.48
Опубликовано: Чт, Май 4th, 2017
284 ЗКО / Картина дня

«Сделаем Уральск чище»

Волонтеры общественного объединения «Солнце» приглашают уральцев принять участие в уборке берега реки Урал.

5-Bereg-budet-chistim

Иллюстративное фото

 

Как сообщила «УН» координатор проекта «Чистый город» Самал Альмуханова, уборка берега пройдет 20 мая. А принять участие в акции могут все желающие. Место и время сбора – берег р. Урал в районе остановки «Ремзавод» в 12.00 часов.

— Перчатки и мусорные пакеты мы раздадим уральцам на месте, — рассказала Самал Альмуханова. – Сейчас мы договариваемся с акиматом о предоставлении транспорта на вывоз мусора.

Волонтер отметила, что также для участников акции будет организован небольшой концерт с конкурсами и призами. Кроме этого, всех собравшихся накормят вкусным обедом.

— Очень хочется, чтобы в нашей акции приняло участие как можно больше горожан. Это наш город и никто кроме нас не сделает его чище, — сказала девушка. – Приглашаем уральцев придти на берег реки всей семьей, с детьми. Чтобы младшее поколение научилось беречь и охранять природу.

Место и время сбора – берег р. Урал в районе остановки «Ремзавод» в 12.00 часов.

Екатерина ЛИТВЯКОВА

Оставьте комментарий

Вы ввели: 0 из 2 000 символов.

x
2017-05-04
Утром22 ℃
Днем22 ℃
Вечером20.59 ℃
Ночью13.49 ℃
Влажность39 %
ДавлениеhPa 1019.72
Скорость ветра2.29 м/с
2017-05-05
Утром10.93 ℃
Днем14.1 ℃
Вечером12.88 ℃
Ночью6.63 ℃
Влажность47 %
ДавлениеhPa 1020.61
Скорость ветра7.91 м/с