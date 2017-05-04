В Уральске перенесли место старта «Бессмертного полка»

Теперь он стартует не от сквера имени Некрасова (в 700 метрах от Стелы), а от сквера имени Ж. Молдагалиева (это уже 1.6 км пути) в 9 часов утра 9 Мая.

Организаторы шествия рассказали «УН», что продлить маршрут шествия акимат города решил после того, как к ним обратились активисты парадного движения Как сообщил заместитель акима города Мирбулат Нуржанов, местом сбора участников назначен сквер им. Ж. Молдагалиева. Он расположен по проспекту Достык, между улицами Досмухамедова (бывшая Рабочая) и Фрунзе, напротив педагогического колледжа. В результате изменения маршрута общая протяженность шествия составит 1,6 километра, вместо предыдущих 700 метров.

После семи часов утра полицейские перекроют движение автотранспорта по проспекту Достык от улицы Фрунзе до площади Победы. Объезд проспекта Достык будет организован по улицам Досмухамедова с поворотом на Ескалиева (бывшая Почиталина). По мере прохождения Полка, улицы будут открывать для движения автотранспорта.

Итак,

Место сбора – сквер им. Ж. Молдагалиева

Время сбора – 8.15-9.00

Старт шествия – 9.00

Предполагаемое время шествия – 45-50 минут.

Шествие будет сопровождать машина «Скорой помощи» и сотрудники МПС.

ВАЖНО: в шествии «Бессмертного Полка» НЕ МОГУТ БЫТЬ ЗАДЕЙСТВОВАНЫ флаги любых государств, в том числе флаг СССР, исключена любая корпоративная, политическая, общественная и иная символика, кроме символов Победы.

Наша цель отдать дань памяти, пронести портреты своих героев строем, как если бы они сами приняли участие в параде.

Они должны идти победным строем в любые времена.

По всем вопросам обращайтесь к координаторам движения в Уральске:

Денис Спиридонов 8 771 565 15 99

Злата Удовиченко 8 777 294 28 59