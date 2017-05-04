В Уральске появится аппарат для диагностики и лечения инсульта

Управление здравоохранения ЗКО планирует до конца года закупить для нужд облбольницы современный ангиоргаф. Об этом сегодня, 4 мая, во время брифинга сообщила руководитель отдела организации медицинской помощи Гульнара Абдрахманова.

Ангиограф – это уникальная рентгеновская система, которая позволит врачам оперативно распознать изменения, происходящие в сосудах. Качественное и точное изображение дает детальную картину происходящих процессов. Кроме того, аппарат позволит сделать процесс обследования пациента простым, быстрым и качественным. Данный подход оптимизирует работу врача.

Планируется, что ангиограф будет закуплен для клинической больницы к концу 2017 года.

Как отметила Гульнара Абдрахманова, данный аппарат сможет помочь в лечении инсульта, если пациент госпитализирован своевременно.

— Ангиограф очень нужен нашей области для лечения инсульта, — сказала Гульнара Абдрахманова. – Но, хочу отметить, что положительный результат от операции этим аппаратом, возможен только тогда, когда больной поступит в больницу в, так называемое, терапевтическое окно. Поэтому мы всегда информируем население, что при первых симптомах инсульта, нужно сразу же звонить «103».

Главными симптомами инсульта врачи называют слабость в руках и ногах, нарушение речи и искривление лица.

Руководитель инсультного центра НЦН в Астане Ержан Адильбеков, посетивший Уральск, также отмечает, что в случае своевременного обращения ангиограф поможет снизить осложнения после инсульта и сократить время на его лечение.

Вот пример: на Универсиаде в Алматы итальянский журналистов заметил у себя симптомы инсульта. Он сразу же обратился в больницу, — рассказывает Ержан Адильбеков. – Ангиографом ему диагностировали инсульт и удалили в сосуде тромб. Через три дня журналиста выписали из больницы, и он уехал домой.

По словам Ержана Адильбекова, ежегодно в Казахстане случается более 40 тысяч инсультов.

Екатерина ЛИТВЯКОВА