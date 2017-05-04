В ЗКО есть массовые нарушения в работе управлений юстиции

Так, в отношении руководства управления юстиции Бурлинского района областной департамент юстиции направил документы в Национальное бюро по противодействию коррупции. Причиной тому послужили факты неправильного принятия сотрудниками вышеуказанного ведомства госпошлины.

В результате этих действий бюджет недополучил сотни тысяч тенге. К примеру, у ТОО «Конденсат» Бурлинское управление юстиции взимало налог на недвижимое имущество в сумме 50 тысяч тенге, вместо положенных по закону 698 тысяч тенге. И подобные нарушения – не единичны.

Кстати, в тот момент, когда агентство по делам госсслужбы приступило к рассмотрению вопроса о нарушениях в деятельности департамента юстиции, секретарь облмаслихата Малик Кульшар предложил провести обсуждение без СМИ, так сказать, за закрытыми дверями.

Однако глава областного филиала Агентства по делам госслужбы Булат Исаков это предложение отверг, пояснив, что никаких государственных секретов они не рассматривают.

— Нам поступило заявление бывшего руководителя управления юстиции Бурлинского района Асылбекова о том, что нарушения в его ведомстве аналогичны таким же нарушениям по управлениям юстиции Уральска и ряда районов ЗКО, — высказался Булат Исаков. – И он считает, что направление документов в Нацбюро по факту нарушений в Бурлинском управление юстиции – это просто давление со стороны руководителя департамента Алмата Наркулова, который «взъелся» на него по непонятным причинам. В связи с этим мы провели проверку деятельности департамента и выявили, что, действительно, подобные нарушения есть и в других управлениях юстиции по ЗКО.

Только по одному городу Уральску ущерб государству по фактам неполного принятия госпошлины составил 4 млн. тенге.

В своё оправдание Алмат Наркулов пояснил, что документы о возбуждении уголовного дела в отношении руководства Уральского управления юстиции также направлены в Нацбюро по противодействию коррупции, но чуть позже, чем аналогичные документы по Бурлинскому управлению.

— Никакого предвзятого отношения к руководству Бурлинского управления юстиции у меня нет, — отметил Наркулов. – Мы провели одинаковые проверки во всех управлениях юстиции, и по выявленным нарушениям стали работать. В тот момент, когда документы по Уральскому управлению готовились в Нацбюро, я выехал в командировку, потом был на больничном. Мы выслали их в Нацбюро 30 марта. И теперь ждём результатов расследований.

Людмила КАЛАШНИКОВА