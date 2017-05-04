В ЗКО начальника ЖКХ должны уволить за квартиру, выданную спортсмену-инвалиду

Речь идёт о паратаэквондисте Малике Мукашеве (на фото), которому в марте 2017 года акимат Бурлинского района выдал квартиру. Как выяснилось, незаконно.

На заседание агентства по делам госслужбы ЗКО были приглашены все члены жилищной комиссии Бурлинского района, которые занимались распределением коммунального жилья в районе.

— Вы курируете вопросы распределения коммунального жилья среди очередников – социально уязвимых слоёв населения и бюджетников, — обратился председатель областного филиала агентства по делам госслужбы Булат Исаков к заместителю акима Бурлинского района Кайрату Утегенову. – В этой очереди стоит 742 человека. Почему вы отдали предпочтение в выдаче квартиры Мукашеву, ведь его очередь на квартиру ещё не подошла?

Утегенов пояснил, что Мукашеву они решили выдать квартиру в тот момент, когда шло расселение жильцов из аварийного общежития Аксайского индустриального коллежда.

— Людей переселили во временное жильё, где на несколько семей – одна кухня, общий санузел, и мы решили выдать Малику Мукашеву квартиру как очереднику, чтобы облегчить его жизнь.

Руководитель отдела соцзащиты Бурлинского района Ольга Бассарова, как член комиссии по распределению жилья, пояснила, что это решение они приняли только из благих побуждений.

— Малик Мукашев – неоднократный серебряный призёр международных соревнований, бронзовый призёр Азиатских игр, — высказалась она. – У парня нет обеих рук, а он не падает духом, занимается спортом. Это пример стойкости и мужества для нашей молодёжи, поэтому мы решили улучшить его жилищные условия после выселения из общежития.

Дисциплинарный совет, однако, благие порывы бурлинских чиновников не вдохновили.

В ходе голосования было предложено рекомендовать акиму Бурлинского района отстранить от должности руководителя отдела ЖКХ Серика Адлялиева, а членам жилищной комиссии вынести предупреждение о неполном служебном соответствии.

Похожая ситуация сложилась в Жангалинском районе.

Жилищная комиссия выделила коммунальное жильё сотруднику акимата Хасанову.

Сам руководитель отдела ЖКХ Жангалинского района на дисциплинарном совете не присутствовал – он уже уволился по собственному желанию.

— Почему вы выдали жильё человеку, у которого есть собственная квартира, если в очереди на коммунальное жильё стоит 132 человека, у которых нет крыши над головой? – спросил у членов жилищной комиссии Жангалы Булат Исаков. – Вы оказали ему предпочтение, потому что он является сотрудником акимата?

Конкретных объяснений по этому вопросу жангалинцы не дали. Тогда диссовет рекомендовал акиму Жангалинского района также вынести членам земельной комиссии предупреждение о неполном служебном соответствии.

Людмила КАЛАШНИКОВА