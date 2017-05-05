Беспошлинный ввоз товаров в ЕАЭС снизится до 500 евро

Максимальная стоимость товаров, ввозимых без пошлины физическими лицами наземным транспортом для личного пользования, будет понижена с 1,5 тыс. евро до 500 евро, передает LS.

В проекте документа Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) отмечается, что снижение будет происходить постепенно — до 2021 года.

Как в свою очередь сообщает газета «Коммерсант«, норма беспошлинного ввоза для товаров, перемещаемых на автомобилях, автобусах, по железной дороге или по морю в 2019 году будет снижена до 1 тыс евро. К 2020 году она сократится до 750 евро, а с 1 января 2021 года — до 500 евро.

Одновременно произойдет и снижение весовой нормы для сопровождаемого и несопровождаемого багажа — от нынешних 50 кг к 2021 году предполагается оставить только 25 кг. В то же время нормы провоза товаров воздушным транспортом останутся прежними — граждане смогут ввозить без уплаты пошлины до 50 кг товаров, если их стоимость не превышает 10 тыс. евро.