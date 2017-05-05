В ЗКО гибнут дети от травм в быту

Врачи бьют тревогу: за последнюю неделю в области погибло трое малолетних детей. Двое из них утонули в канализационном колодце во дворе собственного дома, захлебнувшись нечистотами. Еще одна девочка попала под колеса автобуса.

Всего с начала года в областную детскую больницу с различными травмами обратилось около трех тысяч детей.

Об этом сегодня, 5 мая, во время брифинга сообщил главный внештатный детский хирург областной детской больницы Александр Гехман.

— Мы отмечаем рост травматизма среди детей на 22 процента, — рассказал Александр Гехман. – Чаще всего дети получают травмы в быту, когда родители находятся рядом. Второе место в области по травматизму занимают уличные травмы, третье – школьные. Среди детей бывают и спортивные травмы – вывихи, переломы. Их дети получают в спортивных секциях.

Детский хирург отмечает, что в настоящее время особенно высок показатель дорожного травматизма. Только с начала года в результате ДТП травмы получил 41 ребенок.

Нередко дети поступают в больницу с ожогами различной степени и укусами животными. И, как отмечают врачи, в 95 процентах случаях детей кусают не бродячие, а домашние питомцы.

— В последнее время увеличивается число жестокого обращения с детьми, — сказал Александр Гехман. – С начала года произошел 41 подобный случай, из них жестоко обращались с 20 детьми и с 21 подростком. Избитых родителями 5 детей, родственниками – 3 ребенка.

По словам врача, от ножевых ранений пострадали 7 детей. Двоих врачам спасти не удалось. Все они подросткового возраста.

— Каждое лето мы обращаемся к родителям: следите за своими детьми, пусть они не будут беспризорными. Любой травмы можно избежать, если знать, чем занят ребенок и в безопасности ли он, — отметили врачи.

С начала года в областную детскую больницу с различными травмами госпитализировано 252 ребенка. Это порядка 10 процентов от количества всех обратившихся в больницу детей.

Екатерина ЛИТВЯКОВА