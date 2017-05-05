В ЗКО на 2 млрд. тенге выросла задолженность юрлиц перед бюджетом

Так, на 2017 год долги предприятий и организаций по налогам составили 5,3 млрд. тенге, тогда как в 2016 году эта сумма равнялась 3,5 млрд. тенге.

По данным областного департамента госдоходов, за 2016 год юрлица перечислили в бюджет 204,7 млрд. тенге в виде налогов. Это более чем на 50 миллиардов тенге больше, чем в 2015 году.

Налоговые поступления в бюджет от юрлиц (по данным департамента госдоходов ЗКО)



Почти треть налогов юрлиц занимают отчисления малого и среднего бизнеса (МСБ – далее). В год мелкие ИП и бизнесмены средней руки приносят в казну свыше 50 млрд. тенге.

В департаменте госдоходов отмечают, что на начало этого года активными плательщиками налогов являлись 33500 субъектов МСБ (из 45200 зарегистрированных), в прошлом году – 31100 (из 44600 зарегистрированных), на начало 2015 года – 30200 (из 44000 зарегистрированных).

Кстати, в департаменте госдоходов отмечают, что большая часть предпринимателей ЗКО – это 40,7% — заняты в сфере торговли, т.е. зарабатывают на перепродаже того, что у нас не производили и не производят.

Сферы, в которых заняты предприниматели по ЗКО (по данным департамента госдоходов по ЗКО)



Людмила КАЛАШНИКОВА