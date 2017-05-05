В ЗКО под колесами автобуса погибла малолетняя девочка

Трагедия произошла в одном из сел Каратюбинского района. Несколько дней назад в том же районе двое детей погибли в канализационном колодце.

— Два дня назад, 3 мая, под колесами автобуса погибла полуторагодовалая девочка. Это произошло в одном из сел Каратюбинского района. Мама ненадолго отвлеклась, а ребенок вышел на проезжую часть. В это время на дороге тронулся автобус и наехал на девочку. Она погибла до приезда «Скорой помощи», — сообщили в областном управлении здравоохранения.

Ранее, 25 апреля, в том же районе в колодце канализационных жидких нечистот (септик) бани частного дома были обнаружены трупы малолетних детей 2013 и 2015 годов рождения. В ходе проверки было установлено, что они упали в колодец во время игры.

Екатерина ЛИТВЯКОВА