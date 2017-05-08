Список основных мероприятий, посвященных Дню Победы, в ЗКО

С 9.00 часов церемония возложения цветов к памятникам и монументам («Братские могилы», памятники М.Маметовой, Г.Жукову, Т.Масину, «Этих дней не смолкнет слава»).

С 10.00 часов на площади Победы возложение цветов к «Вечному Огню».

С 11.30 часов в городском парке культуры и отдыха состоится праздничная программа «Солдатская каша».

С 20.00 до 22.00 часов на площади Абая состоится праздничная концертная программа, которая завершится фейерверком.

В преддверии праздника в городе и во всех сельских округах будут проведены различные мероприятия: чествование ветеранов Великой Отечественной войны; в трудовых коллективах состоятся торжественные собрания и концерты с участием ветеранов войны и тыла; встречи, беседы, концерты и др. А также спортивные соревнования.

Информация предоставлена областным управлением культуры, архивов и документации.