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Опубликовано: Пн, Май 8th, 2017
172 ЗКО / Картина дня

Список основных мероприятий, посвященных Дню Победы, в ЗКО

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  1. С 9.00 часов церемония  возложения цветов к памятникам и монументам («Братские могилы», памятники М.Маметовой, Г.Жукову, Т.Масину, «Этих дней не смолкнет слава»).

 

  1. С 10.00 часов на площади Победы возложение цветов к «Вечному Огню».

 

  1. С 11.30 часов в городском парке культуры и отдыха состоится праздничная программа «Солдатская каша».

 

  1. С 20.00 до 22.00 часов на площади Абая состоится праздничная концертная программа, которая завершится фейерверком.

 

 

 

В преддверии праздника  в городе и во всех сельских округах будут проведены различные мероприятия: чествование ветеранов Великой Отечественной войны; в трудовых коллективах состоятся торжественные собрания и концерты с участием ветеранов войны и тыла; встречи, беседы, концерты и др. А также спортивные соревнования.

 

Информация предоставлена областным управлением культуры, архивов и документации.

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