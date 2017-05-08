Уральское духовенство выступает против излишеств во время поминок

На минувшей неделе главный имам области дал рекомендации касательно поминальных обедов. По его мнению, в последнее время застолье на поминках стало излишне пафосным. В Епархии же рекомендовали перестать употреблять спиртное во время похорон.

Имам Западно – Казахстанской области Руслан Султанов на прошлой неделе собрал представителей районных мечетей, старейшин области и гражданских активистов для того, чтобы дать рекомендации по меню во время поминальных обедов.

— В последнее время поминальные обеды, или так называемые садака, поражают своим избытком блюд на столах, — говорит Руслан Султанов. – Такое ощущение, что попадаешь не на похороны или поминки, а на свадьбу. Важно понять, что накормить гостей, пришедших помянуть усопшего, это садака, то есть своего рода благотворительность. А благотворительность не может быть публичной или ради того, чтобы вызвать одобрение среди друзей и знакомых. Зачастую после поминального обеда остается много еды, и люди выкидывают ее. Таким образом, желание сделать благое дело оборачивается в грех.

«Есть казахская традиция – заворачивать в платочек деньги и раздавать присутствующим на похоронах. Это излишество. Люди могут купить на эти деньги сигареты или алкоголь, что не пойдет им во благо. На эти же средства можно закупить мешок муки и передать малоимущим. Люди будут печь каждый день хлеб и вспоминать вас добрым словом». Руслан Султанов, главный имам Западно- Казахстанской области.

Кроме всего прочего, имам области упомянул, что во время священного месяца Рамадан следует делать поминальный обед вечером в качестве разговения.

— Всевышний велел не есть днем, — говорит Руслан Султанов. – Можно перенести поминки на момент «ауыз ашар». Есть мнение, что молитва будет услышана только в обед. Но это неправильное мнение — Всевышний слышит нас постоянно.

Данные рекомендации касаются и рестораторов города, ведь ни для кого не секрет, что в последнее время поминки проводятся вне дома.

«Эти правила — всего лишь рекомендации. Мы не запрещаем готовить больше. Мы лишь рекомендуем готовить меньше». Мадиниет Танауов, главный санитарный врач Уральска.

Уральская Епархия согласна с мнением мусульманского духовенства и рекомендует христианам не выпивать во время поминок и Радоницы.

— В былое время в день похорон люди очень уставали, — говорит секретарь епархии, архидьякон Василий (Крюков). – Копали яму, готовили, и к концу дня немного выпивали для того, чтобы снять стресс и усталость. В нынешнее время заботы о том, как проводить в последний путь усопшего ложатся на плечи ритуальных служб, поэтому люди не так сильно устают. Но, к сожалению, люди не умерены в выпивке. Сейчас мы планируем сделать рекомендации по правилам поведения во время поминок для христиан Западно – Казахстанской области.

«Ещё в древности люди при смерти завещали, чтобы на их похоронах не употреблялось спиртное. Помянуть человека рюмкой – это плохо. Добрым словом — другое дело». Архидьякон Василий, секретарь Уральской Епархии.

Главный санитарный врач города Мадениет Танауов поддерживает духовенство и считает, что меню во время поминок должно быть минимализировано .

— Зачастую людям передают продукты с поминок, и они портятся, — говорит Мадениет Танауов. – Правда, сейчас люди стали намного грамотней и сразу обращаются к врачам в случае отравления. Но все же лучше — предотвратить болезнь, а не лечить.

Список продуктов, рекомендованных к столу во время мусульманского поминального обеда: 1) хлеб 2) бауырсак 3) талкан 4) хурма 5) сахар 6) конфеты 7) печенье 8) изюм 9) курага 10 ) сметана 11) чай 12) вода 13) мясо

Акмарал ШАЯХМЕТОВА