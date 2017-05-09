Власти ЗКО вмешались в демонстрацию «Бессмертного полка» (фото, видео)
Традиционное шествие в честь Дня Победы разделилось на два фланга. Один фланг шествовал под эгидой «Бессмертного полка», а второй под стягом «Ерлікке Тағзым».
Город Уральск, центр города, сквер имени Жубана Молдагалиева. Именно это место власти города определили в качестве старта традиционного парада «Бессмертный полк». Изначально всё шло по плану: уральцы с портретами своих погибших во время Великой Отечественной войны отцов и дедов выстроились в колонну и готовы были пойти вслед за организатором мероприятия – журналистом и гражданским активистом Златой Удовиченко. Но откуда ни возьмись у колонны появился новый командир – заместитель начальника Городского отдела образования акимата Уральска Батика Пайдина. После этого шествие разделилось на два полка. Первый, малочисленный полк под знаменем «Ерлікке Тағзым», пошёл вперед, скандируя военные и коммунистические песни. Среди участников движения «Ерлікке Тағзым» — чиновники, ветераны Афганистана, казачьи атаманы (в их числе директор АО «Жайыктеплоэнерго» Вячеслав Солодилов). Кроме всего прочего, в полку «Ерлікке Тағзым» то и дело мелькали полотнища казахстанского флага, что строго запрещено уставом шествия «Бессмертный полк».
— Мы организуем парад «Бессмертный полк» вот уже пятый год, — говорит Злата Удовиченко. – Наше мероприятие – дань уважения погибшим участникам войны.
Со слов Удовиченко, вот уже третий год власти вмешиваются в движение «Бессмертный полк» и пытаются подменить понятие «чествование героев» каким-то другим мероприятием.
— Отличительной особенностью нашего парада является то, что мы несем портреты своих родственников и близких людей, атрибуты Победы, и ничего кроме, — говорит Злата Удовиченко. — А шествие властей несёт национальные флаги и стяги.
АКМАРАЛ ШАЯХМЕТОВА
Как это нельзя нести казахстанский флаг? Надо нести.А все остальные надо запрещать.мы в Казахстане живем, флаг обязаны нести.Полк был из Казахстана
Более тупого комментария я не видел еще!
Полк был из СССР!
Я сейчас, видимо, очень непопулярную вещь скажу, но акция «Бессмертный полк» приводит меня в ужас. Идущие рекой десятки тысяч человек с фотографиями мертвых людей… Ну, один раз это еще можно понять. Чтобы визуально представить себе то количество смертей, что забрала война. Но из года в год…
Мне вот не хочется на это смотреть. У меня такое количество фотографий людей, которых уже нет в живых, собранных в одном месте, вызывает только и исключительно негативную физиологическую реакцию. Шествие восставших мертвецов.
Понимаете… Фотографии погибших в Аушвице должны оставаться в стенах Аушвица. Они не для того, чтобы по фотовыставкам их возить. Смерть — это очень серьезно.
Пойти посмотреть на лица убитых там, заглянуть им в глаза — это должна быть психологическая работа. Смысл же именно в этом — ЗАСТАВИТЬ себя посмотреть на это, узнать это, пропустить это через себя, взять на себя труд ввести в свой мозг и организм эту информацию, осмыслить её, переварить, принять и сделать выводы. Хотя бы такой мелочью отдав им дань памяти. Хотя бы такой мелочью попытаться отдать свой долг за то, что не смогли остановить эти убийства.
Пайдина? Странно что учителей не согнали тогда.
ниочём
СМЕРТЕЛЬНЫЙ ПОЛК
Как гражданин Республики Казахстан хочу обратить особое внимание на шествия так называемого «Бессмертного полка».
Как известно, эти шествия проводятся каждый год 9-го мая в крупных городах страны.
Вижу в этом определенную опасность для нашего государства. Она, на мой взгляд, заключается в том, что из-за таких шествии в нашем мирном обществе насаждается культ войны.
Вообще, возникает много вопросов:
1. Кто является организатором и спонсором этих шествии?
2. Каковы истинные цели организаторов?
3. Зачем по истечении 72 лет после войны, когда практически не осталось ни одного живого участника, всё время напоминать о войне?
4. Не есть ли подобные мероприятия репетицией мобилизации определённых групп населения на какой-нибудь случай?
5. Не прослеживаются ли в них элементы «гибридной войны»?
К примеру, недавно Узбекистан официально запретил данное шествие.
Нам надо тоже об этом задуматься.
Ведь мы не хуже других стран чтим память своих ветеранов, но стоит ли устраивать целые шествия, вот в чем вопрос.
Считаю, что такие акции в память усопших не соответствуют нашему менталитету.
Подобные мероприятия у нас принято проводить в более спокойной обстановке, а не среди многотысячной шумной толпы, собранной по разнарядке «сверху».
Хотелось бы, чтобы на данную ситуацию обратило внимание наше правительство и структуры, ответвенные за безопасность государства.
ИМХО.
Вообще, возникает много вопросов:
1. Кто является организатором и спонсором этих шествии?
Тут не надо никого организовывать, сами добровольно все придут, кому надо.
2. Каковы истинные цели организаторов?
Завоевать Казахстан, Европу, мир. Что за глупый вопрос?
3. Зачем по истечении 72 лет после войны, когда практически не осталось ни одного живого участника, всё время напоминать о войне?
Чтобы не повторять ее.
4. Не есть ли подобные мероприятия репетицией мобилизации определённых групп населения на какой-нибудь случай?
Конечно вы правы, вон та бабушка справа вы думаете это просто бабушка? Это засекреченный кремлевский агент. Ну это между нами. А тот дедушка — сотрудник ФСБ, только тссс
5. Не прослеживаются ли в них элементы «гибридной войны»?
Конечно, это война, всем под ружье!
Во-первых, что такое шествие «Бессмертный полк»? Это, по сути, митинг так называемого «русского мира». Что такое «русский мир» в моем понимании — это международная сеть граждан РФ, бывшего совка, как правило этнических русских, но не только, которые грезят о восстановлении СССР в новом государственно-политическом формате, но обязательно под гегемонией Кремля. Наблюдение со стороны сотрудников посольства РФ за шествием Бессмертного полка позволяет подсчитать примерный мобилизационный потенциал будущих коллаборационистов, которые будут в общем-то рады пришествию «вежливых» людей.
Во-вторых, повсеместное проведение различного рода реконструкций военных конфликтов. Фактически, это ротно-тактические учения, военная подготовка тех лиц, которые завтра способны будут взять в руки оружие, но встать на сторону агрессора.
Всем этим псевдопатриотическим мероприятиям дают «зеленый свет».
Хотел бы предостеречь Акорду от попыток заигрывания с данным сегментом потенциальных сепаратистов.
Надо быть предельно осторожными с теми, кто хочет сместить действующую власть в РК военным насильственным путем.
Им явно не понравилась инициатива нашего Елбасы внедрить латиницу в казахскую письменность, хотя их это в последнюю очередь касается.
Руслан Жангазы, политолог
Глупо, боясь пришествия кого-то, запрещая что-то. Сделай так, чтобы люди были довольны и горды тем, что живут тут. тогда и боятся никого не надо.
По некоторым данным, в Казахстане осталось 2776 участников Великой отечественной войны. Интересно, через сколько лет День Победы будет праздновать последний казахстанский ветеран ВОВ?
В прошлом году, поддавшись уговорам знакомых, пошел на марш «Бессмертного полка». Предварительно распечатав на А4 и повесив на грудь фотографию своего дяди, комиссара полка Панфиловской дивизии, рано утром подошел на старую площадь, где уже стояла огороженная правоохранителями, гудящая колонна алматинцев с портретами участников войны и транспарантами. Не найдя своих пристроился где-то в середине колонны, вокруг окружали радостные лица в основном славянской национальности. Когда дали старт, толпа громко запела «День победы», и сопровождаемая гаишниками пошла по Толе би до пр. Достык, а оттуда вниз, в парк, к Вечному огню. Ну и я, естесственно, с ними, доводя себя до патриотического экстаза громким горланием песен про войну. Все было в духе советского патриотизма.
Нежданчик ожидал в парке. При подходе к вечному огню колонна стала безразлично, как ни в чем не бывало, расходиться по сторонам. Многие фотографировались, возлагали цветы к огню и молча расходились. Было много всяких ряженых под казаков и прочей лабуды. Вдруг я почувствовал себя клоуном в дешевом театре абсурда, с этим бумажным портретом на груди, и гадкое чувство оплеванности моих чистых помыслов и светлой памяти ушедшего дяди еще долго преследовало в тот день. В конце концов организаторы могли организовать митинг, минуту молчания, воспоминания ветеранов, почитать стихи о войне и еще много чего патриотического. Что, в общем, волнительно ожидалось мной. На деле все оказалось профанацией. Видимо, это шествие было нужно только организаторам, для отчета о проведенной работе по патриотическому воспитанию молодежи.
Больше я туда не ходок. И самое печальное, сколько ни пытался рассказывать детям о их заслуженном предке, интерес это вызывало только у супруги.
Казахстанский флаг никто не запрещал. Запрещены флаги других государств, флаг СССР и георгиевская лента.
Это кто запрещал флаг СССР?
Позор нашему акимату и его прихвостням!
Это шествие ватников сепаратистов, использующих для этой цели.
Погибших родственников.
Поэтому, власть и вмешалась. Думаю правильно сделала.
В следующем году, надо вообще запретить, этот цирковое шоу ватников.
Ермек прав
Бедные деды! Если они знали, что их внуки, за которых они воевали.
Будут таскать и размахивать , ихними фотография.
Они наверное в гробу, уже трижды перевернулись.
И еще почему, колорадские ленточки, символ российской агрессии.
Присутствует на официальном празднике,
Разве нет, утвержденного казахстанского символа, победы. (Ленточки)
А вот что рассказывает человек, придумавший «Бессмертный полк». Он сотрудник закрытой властями томского телеканала за вольнодумство редакции.
«Мы хотели увести Полк от поверхностного, лакированного отношения к Дню Победы, от карнавального празднования, которое унижает память о войне, и повернуть людей к памяти и смыслам. Но к сожалению, то, что происходило в последний год – та же Поклонская, вышедшая на парад с иконой Николая Второго – говорит о том, что и «Бессмертный полк», увы, может стать инструментом мифологизации истории, если этому не противостоять. Линия обороны «Бессмертного полка» теперь проходит через каждого из нас. Внутри себя нужно понять: что ты считаешь важным, а что мишурой. http://www.svoboda.org/a/28468521.html
менің өз пікірім ,бізге енді ұлы жеңісті тойлау қажет емес сияқты ,одан да соғыста қаза болған құрбандарға ас беріп еске алып ұрпақтарға осылай тәрбие берсек дұрыс болар деп ойлаймын жане де мына өлмейтін полк деген атаумен жүрген ұйымдастырушылардың басты мақсаты не ?. бұл істі кейінге қалдырмай қоғамдықсаяси талқыға салып , ұлттық қауіпсіздік комитетіне тікелей үндеу жариялау керек сиякты .
Республиканцу, Гуле, Бауыржану, Ермеку и им подобным. Кажется, вам всем нужно в одно известное учреждение на Омеге. Вы, по-моему, умом тронулись со своей политикой.
Злата наш бессмертный полк самый бессмертный а ваш не очень? И смех и грех .
Мы ни на какой марш не ходим, с утра готовим поминальный обед, 3- шелпек, папа читает молитву (коран) за всех дедов, за тех кто не вернулся. Вспоминаем дедушек и бабушек. В прошлом году и в этом ездили на 9 мая на могилу деда в поселок. Это день ПАМЯТИ.
Меня насмешили вышестоящие комментарии))
Мои трое маленьких детей в солдатской форме с флагами Победы и портретами 2 аташек, (один из которых пропал без вести), получили массу впечатлений))
Да, они чуть подустали маршируя в толпе, но чуть отдохнув, воспряли духом и во все горло напевали песню » Прадедушка,» вызывая улыбки прохожих. Среди нас было поровну славян и казахов. Очень много детей. Это все мы делали для них, чтобы дети своими глазами увидели часть истории, как много людей помнят и чтят память своих предков, погибших на войне. Чем больше праздников, тем лучше. Пусть даже это праздник с грустинкой. А попытки очернить это-смешны)) С праздником Великой Победы всех)))
Вы и впрямь так думаете, соотечественники? Мне очень вас жаль!