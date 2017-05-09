Власти ЗКО вмешались в демонстрацию «Бессмертного полка» (фото, видео)

Традиционное шествие в честь Дня Победы разделилось на два фланга. Один фланг шествовал под эгидой «Бессмертного полка», а второй под стягом «Ерлікке Тағзым».

Город Уральск, центр города, сквер имени Жубана Молдагалиева. Именно это место власти города определили в качестве старта традиционного парада «Бессмертный полк». Изначально всё шло по плану: уральцы с портретами своих погибших во время Великой Отечественной войны отцов и дедов выстроились в колонну и готовы были пойти вслед за организатором мероприятия – журналистом и гражданским активистом Златой Удовиченко. Но откуда ни возьмись у колонны появился новый командир – заместитель начальника Городского отдела образования акимата Уральска Батика Пайдина. После этого шествие разделилось на два полка. Первый, малочисленный полк под знаменем «Ерлікке Тағзым», пошёл вперед, скандируя военные и коммунистические песни. Среди участников движения «Ерлікке Тағзым» — чиновники, ветераны Афганистана, казачьи атаманы (в их числе директор АО «Жайыктеплоэнерго» Вячеслав Солодилов). Кроме всего прочего, в полку «Ерлікке Тағзым» то и дело мелькали полотнища казахстанского флага, что строго запрещено уставом шествия «Бессмертный полк».

— Мы организуем парад «Бессмертный полк» вот уже пятый год, — говорит Злата Удовиченко. – Наше мероприятие – дань уважения погибшим участникам войны.

Со слов Удовиченко, вот уже третий год власти вмешиваются в движение «Бессмертный полк» и пытаются подменить понятие «чествование героев» каким-то другим мероприятием.

— Отличительной особенностью нашего парада является то, что мы несем портреты своих родственников и близких людей, атрибуты Победы, и ничего кроме, — говорит Злата Удовиченко. — А шествие властей несёт национальные флаги и стяги.



АКМАРАЛ ШАЯХМЕТОВА