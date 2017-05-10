Нарушение прав присяжных судьей стало причиной отмены приговора аппеляционной коллегией ЗКО

Вопрос, кто убил и сжег тело 45-летнего Берика Иманова, снова встал на повестку суда. Апелляционная коллегия отменила приговор в отношении Алексея Хватова и Алексея Калашникова и постановили рассмотреть его заново в новом составе суда. В начале года Хватов и Калашников были признаны судьей специализированного уголовного межрайонного суда Бахытом ЕРМАХАНОВЫМ виновными в жестоком убийстве Иманова и приговорены к 18 и 20 годам лишения свободы.

Судья Бахыт Ермаханов признал виновным Алексея Калашникова в совершении преступления, предусмотренного статьей 99 части 2, пункта 3, 5 и 7 УК РК « Убийство лица, заведомо находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью , группой лиц по предварительному сговору» , а также по статье 175 УК РК «Кража» и приговорил его к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Его отчима, Алексея Хватова осудили по статье 99 части 2, пункта 3, 5 и 7 на 19 лет колонии строгого режима и обязали его к принудительному лечению от алкоголизма.

Судебные тяжбы Калашникова и Хватова рассматривались судом присяжных заседателей, при участии судьи Бахыта Ермаханова.

«Аппеляционная коллегия выявила, что судья Ермаханов не обсуждал со сторонами и не внес в вопросный лист дополнительные вопросы, имевшие существенное значение для правильного разрешения дела, — указывает председательствуйющий судья Нагашыбаев в постановлении. — А также не обсуждал присяжными заседателями вопрос об установлении вины Калашникова и Хватова по статье 99 части 2 пунктов 3, 5, 7 УК РК».

Кроме всего прочего, Бахыт Ермаханов нарушил УПК в части вынесения приговора.

«Согласно УПК, наказание в виде лишения свободы на срок свыше пятнадцати лет может быть назначено, если за такое решение проголосовало восемь и более голосующих, — указали судейская коллегия в постановлении. — Председательствующим такое требование закона не было выполнено. Перед присяжными заседателями такой вопрос не ставился. Из чего следует, что решение суд принял самостоятельно».

Также в документе говорится, что судья Бахыт Ермаханов не раз прерывал речи подсудимых и не давал тем высказывать собственное мнение.

Рассматривать обвинение Алексея Калашникова и Алексея Хватовабудет новый состав присяжных и другой судья.

Бахыт Ермаханов отказался комментировать сложившуюся ситуацию.

Председатель суда Кайрат ЧАЛКАРОВ также отказался прокомментировать постановление апелляционной коллегии.

Акмарал ШАЯХМЕТОВА

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