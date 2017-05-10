Готов ли Казахстан к противодействию «гибридной войне»?

Министр обороны Казахстана Сакен Жасузаков заявил о готовности армии страны к противодействию гибридным войнам. Опрошенные Азаттыком некоторые эксперты думают иначе.

На правительственном часе в парламенте 24 апреля, после доклада министра обороны Сакена Жасузакова, председатель комитета по международным делам, обороне и безопасности мажилиса Маулен Ашимбаев со ссылкой на военные конфликты последних лет в Афганистане, Ираке, Украине и Сирии затронул тему гибридных войн. О гибридной войне как о новой разновидности военных действий, где и в помине нет тысяч пеших солдат на поле брани, широко заговорили три года назад, когда аннексия Крыма началась с захвата его стратегических объектов считанными «зелеными человечками», оказавшимися офицерами элитных спецслужб России.

«Все большее распространение получают элементы так называемой гибридной войны, включающие в себя как усовершенствованную военную тактику и методы, так и кибервойны, информационные скрытые операции и другие нестандартные методы ведения боевых действий, а также поддержку протестных групп населения», — цитирует Маулена Ашимбаева сайт Ratel.

Министр обороны Сакен Жасузаков, отвечая на вопросы депутатов, сказал, что в готовящейся новой редакции военной доктрины проработаны новые методы ведения современных войн, в том числе гибридных. При этом, по его словам, учтены особенности военных конфликтов последних лет. Генерал Жасузаков сказал, что созданы IT-подразделения, а также информационные подразделения.

«Созданы разведывательные полки специального назначения. То есть, все, как в обычной армии, которые готовятся к ведению современных гибридных военных действий», — говорит министр обороны Жасузаков в видеосюжете телеканала «31 канал», не раскрывая при этом конкретных задач и места дислокации новых спецподразделений.

«В Казахстане появились секретные спецвойска немедленного реагирования на террористические угрозы. Эта структура находится в постоянной боевой готовности. Группу быстрого реагирования при необходимости будут доставлять в любую часть страны при помощи самолетов и вертолетов», — сообщается в той же передаче «31 канала» со ссылкой на министра обороны.

СЛЕДУЕТ ЛИ ОЖИДАТЬ ГИБРИДНОЙ ВОЙНЫ КАЗАХСТАНУ?

Бывший заместитель министра обороны Казахстана генерал Айткали Исенгулов говорит Азаттыку, что ставший модным термин «гибридные войны» по своему содержанию не является новым. Угроза гибридной войны стала обсуждаться в связи с российской аннексией Крыма, вопрос противодействия гибридным войнам стал чрезвычайно актуальным, но такая форма войны специалистам давно была известна.

— На самом деле гибридная война уже давно идет. Разве не гибридная война шла в Афганистане, когда заходили туда советские войска? — задается риторическим вопросом генерал Исенгулов.

Но готова ли в таком случае армия Казахстана к обороне в случае гибридной войны со стороны так называемых потенциальных противников?

Полковник КНБ в отставке Арат Нарманбетов говорит Азаттыку, что «бодрый» доклад министра обороны на правительственном часе не убеждает его в достаточной готовности к противодействию гибридным войнам. Есть много общего между министерством обороны Казахстана и бывшим (до аннексии Россией Крыма) военным ведомством Украины, прежде всего в части коррумпированности, которая обязательно сопровождается очковтирательством, говорит Арат Нарманбетов. Он припоминает, что министр обороны Сакен Жасузаков на парламентском часе признал, что министерство обороны недосчиталось 15 миллиардов тенге (около 50 миллионов долларов). В Украине — до аннексии Крыма — тогдашний министр обороны наверняка убеждал руководство страны в полной готовности к отражению военных угроз с любого направления, уверен бывший чекист.

Агрессивная пропаганда, которая «круглосуточно» идет с российского телевидения, по словам Нарманбетова, особенно опасна в связи с возможностью разжигания межэтнической вражды. В связи с этим он вновь вспоминает события в Украине, где сам много раз бывал.

— Донецк и Луганск — это просто процветающие края были. Это всё извне было привнесено в виде этой гибридной атаки. Всё извне эта пропаганда сработала. В людях разожгли ненависть пропагандой, действующей и день и ночь. И всё это порушили, — говорит Арат Нарманбетов, добавив, что и Крым до аннексии был процветающим и там были нормальные межэтнические отношения.

Ветеран КНБ генерал Турсун Айжулов говорит Азаттыку, что в гибридных войнах активную роль играет пропаганда. В связи с этим он встревожен, что со стороны некоторых российских политиков раздаются заявления о территории Казахстана, которые могут возбудить межнациональную рознь.

— Имперские амбиции не угасают. В то же время со стороны официальных властей России такие выпады не осуждаются и не пресекаются. Я имею в виду прежде всего территориальные притязания со стороны некоторых публичных людей России к Казахстану, — говорит генерал Айжулов.

Заместитель директора Казахстанского института стратегических исследований Санат Кушкумбаев говорит Азаттыку, что отношения между Казахстаном и Россией носят стратегический и, более того, союзнический характер. В настоящее время не существует, по его словам, оснований для постановки вопроса о возможной гибридной войне со стороны России в отношении Казахстана. Разговоры вокруг этого надуманного, по его мнению, вопроса, он относит к разряду политических спекуляций. Сложившиеся за последние 25 лет отношения между Россией и Украиной, по словам Кушкумбаева, существенно отличаются от отношений между Россией и Казахстаном.

— Мы [Казахстан и Россия] являемся членами нескольких международных организаций, для которых союз не пустой звук, например: Евразийский экономический союз или Организация Договора о коллективной безопасности. На элитном уровне, а также на уровне общественного сознания у нас не было такого накала противоречий, который возник между Россией и Украиной, — говорит Санат Кушкумбаев,

7 мая армия Казахстана отметила очередную свою годовщину. Военачальники дали понять, что Вооруженные силы страны готовы отразить любое посягательство на территориальную целостность страны, демонстрацией чего должен был и послужить военный парад в Астане. Скептики говорят, что проблем в военном строительстве в Казахстане еще много, начиная от дедовщины в солдатских рядах и заканчивая коррупцией в армейской верхушке.

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