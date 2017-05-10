Президент Путин ограничил проведение митингов на период проведения в России футбольных турниров

Речь идет о Кубке конфедераций и чемпионате мира. Политические акции придётся согласовывать с МВД и ФСБ. Об этом говорится в указе об особых мерах безопасности, подписанном главой страны.

Первыми новые ограничения испытают Москва, Петербург, Казань и Сочи. Где уже через месяц с небольшим стартует Кубок конфедераций. Особые правила начнут действовать с первого июня по 12 июля. Все публичные мероприятия, в том числе митинги, демонстрации, шествия, не связанные со спортивной тематикой, будут проходить только в том месте и в то время, которое согласует местная администрация. Перед этим обсудив всё с силовиками из МВД и территориальными органами службы безопасности, следует из президентского указа. В городах также введут особый порядок временной регистрации.

Прибывающие из других регионов России должны будут встать на учёт за три дня, тогда как обычно на это отводится 90. Иностранцам отводят сутки. Министерству транспорта предложено установить зоны ограничения или полного запрета для полётов, могут быть закрыты акватории, рядом с которыми находятся необходимые объекты инфраструктуры. Указ президента также требует остановить опасные производства в городах, где пройдут Кубок конфедераций, а в следующем году чемпионат мира на время проведения соревнований. Тогда уже число регионов, которые ждут такие же меры, вырастет почти втрое.

Добавятся Волгоградская, Свердловская, Ростовская, Самарская и ряд других областей. Власти городов, в которых пройдут футбольные состязания, должны определить территорию, на которой запретят продажу алкоголя в стеклянной таре. Въезд автобусов, которые не осуществляют регулярных перевозок, не оборудованы системой ГЛОНАСС и не получили разрешение полиции, в города по распоряжению президента ограничат.

Аналогичные меры ранее вводились на время проведения зимних Олимпийских и Паралимпийских игр в Сочи в 2014м году. Тогда президент своим указом фактически запретил проведение в городе митингов, не связанных со спортивными мероприятиями.

Меры по ограничению проведения уличных акций во время Кубка конфедераций необходимы из-за возможных действий со стороны террористов и их пособников. Об этом «Эху Москвы» рассказал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Клинцевич подчеркнул, что любые массовые акции являются не только площадкой для высказывания мнения, но и потенциальной целью для террористов.

Указ президента Владимира Путина об ограничении на проведение митингов во время Кубка конфедераций и чемпионата мира по футболу это проявления политики закручивания гаек. Такое мнение «Эху Москвы» высказал депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин.

«Я считаю, что нет никакой необходимости дополнительно, тем более указом вводить такие ограничения. Они уже ограничили свободу шествий, свободу проведения митингов, даже пикетов одиночных до того, что ограничивать уже практически нечего. Если брать по Москве, да и в регионах, в том числе, большинству мероприятий отказывают в проведении», — сказал депутат ГД.

В.Рашкин добавил, что он «не видит внутриполитической обстановки» в России, которая «подвигла бы президента выпустить такой указ, кроме одного с точки зрения Кремля – закручивать дальше гайки».

В России в настоящее время наблюдается «тяжелая социально-экономическая ситуация», «кризис в экономике, и в политической сфере, в том числе» из-за нежелания властей прислушиваться к населению и проведения «крайне вредной либеральной политики в лице Медведева и его команды», отметил он.

В дальнейшем такая ситуация приведет «к раздражению и недовольству» россиян, которое «запретными указами никак не устранить», считает политик.

«Я им бы советовал, начиная с президента, прислушиваться к мнению людей, которые выходят на улицу, потому что если это не будет услышано, в следующий раз будет выходить еще больше, еще больше будет накапливаться горечь, обида и злость на тех, кто их не слышит», — отметил В.Рашкин.

Он также сказал о намерении проверить указ президента РФ на соответствие нормам Конституции и законам страны.

Матчи Кубка конфедераций пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани с 17 июня по 2 июля, а ограничения вступают в силу с 1 июня по 12 июля 2017 г.

echo.msk.ru