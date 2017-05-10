В Уральске произошла драка с участием депутата областного маслихата( видео)

В редакцию «УН» пользователи прислали видеозапись потасовки на хоккейном матче с участием депутата областного маслихата от Маметовского избирательного округа №24, директора ТОО «Стекло-Сервис» Аркадия Рубцова.

Происшествие случилось два дня назад, во время матча ХК «Урал» ( Уральск) и ХК «Буревестник» ( Оренбург) в рамках междугороднего турнира по хоккею на Кубок Победы.

На фрагменте видеоролика видно, как Рубцов наткнулся на одного из игроков «Буревестника», а затем накинулся на него с кулаками. При этом Аркадий Рубцов и хоккеист «Буревестника» повалили на лёд судью и других участников игры. В итоге драка приобрела массовый характер.

Директор областного ДЮСШ «Ледовый дворец спорта», где и случилась массовая потасовка, Ескабыл Джалмурзиев был свидетелем игры уральской и оренбургской хоккейных команд.

— Это всего –лишь игровой момент, — говорит Ескабыл Джалмурзиев. – Кто- то кого-то задел, кому – то не понравилось, и началась драка. Потом вроде всё наладилось, соперники помирились, пожали друг другу руки.

ХК «Урал» одержал победу на Кубке Победы.

Акмарал ШАЯХМЕТОВА