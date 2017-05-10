Погода +15oC
$318.43
346.04
5.49
Опубликовано: Ср, Май 10th, 2017
5 161 Главная тема / ЗКО / Картина дня

В Уральске произошла драка с участием депутата областного маслихата( видео)

В редакцию «УН» пользователи прислали видеозапись потасовки на хоккейном матче с участием депутата областного маслихата от Маметовского избирательного округа №24, директора ТОО «Стекло-Сервис» Аркадия Рубцова.

рубцов

Происшествие случилось два дня назад, во время матча ХК «Урал» ( Уральск)  и ХК «Буревестник» ( Оренбург) в рамках междугороднего турнира по хоккею на Кубок Победы.

На фрагменте видеоролика видно, как  Рубцов наткнулся на одного из игроков «Буревестника», а затем накинулся на него с кулаками. При этом Аркадий Рубцов и хоккеист «Буревестника» повалили на лёд судью и других участников игры. В итоге драка приобрела массовый характер.

Директор областного ДЮСШ «Ледовый дворец спорта», где и случилась массовая потасовка, Ескабыл Джалмурзиев был свидетелем игры уральской и оренбургской хоккейных команд.

— Это всего –лишь игровой момент, — говорит Ескабыл Джалмурзиев. – Кто- то кого-то задел, кому – то не понравилось, и началась драка. Потом вроде всё наладилось, соперники помирились, пожали друг другу  руки.

ХК «Урал» одержал победу на Кубке Победы.

 Акмарал ШАЯХМЕТОВА

 

41 комментарий
  1. Такес:
    10 Май 2017 в 21:42

    Трус не играет в хоккей! Это силовой вид спорта не надо сгущать краски! Рубцов мужик настоящий!

    0
    0
    Ответить
  2. uragan:
    10 Май 2017 в 21:52

    Это хоккей и драки для этого вида спорта норма. Только перчатки надо скидывать. А ун в своем репертуаре, лишь бы погромче заголовок сделать.

    +1
    0
    Ответить
  3. Kromwel:
    10 Май 2017 в 22:00

    Вполне стандартная ситуация — ничего нового, если это заказали тогда я понимаю!

    0
    0
    Ответить
  4. Понты дешевые:
    10 Май 2017 в 22:18

    Рубцов сам спровоцировал и в середине драки начал, типа разнимать. Поп Гапон, что ещё можно сказать….

    0
    0
    Ответить
  5. Акмарал Ш.:
    10 Май 2017 в 22:38

    Агрессия стала для нас чем — то обыденным. Да, дело может и не в депутате. Кстати, обидчик Рубцова оказался не промах и таки нарушил депутатскую неприкосновенность, в буквальном смысле этого слова.

    0
    0
    Ответить
  6. Остап:
    11 Май 2017 в 0:52

    нашли о чём писать

    0
    0
    Ответить
1 2

Оставьте комментарий

Вы ввели: 0 из 2 000 символов.

x
2017-05-10
Утром15 ℃
Днем15 ℃
Вечером15 ℃
Ночью16.22 ℃
Влажность64 %
ДавлениеhPa 1012.08
Скорость ветра3.82 м/с
2017-05-11
Утром14.85 ℃
Днем16.18 ℃
Вечером12.06 ℃
Ночью7.13 ℃
Влажность76 %
ДавлениеhPa 1013.43
Скорость ветра8.21 м/с