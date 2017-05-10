В Уральске произошла драка с участием депутата областного маслихата( видео)
В редакцию «УН» пользователи прислали видеозапись потасовки на хоккейном матче с участием депутата областного маслихата от Маметовского избирательного округа №24, директора ТОО «Стекло-Сервис» Аркадия Рубцова.
Происшествие случилось два дня назад, во время матча ХК «Урал» ( Уральск) и ХК «Буревестник» ( Оренбург) в рамках междугороднего турнира по хоккею на Кубок Победы.
На фрагменте видеоролика видно, как Рубцов наткнулся на одного из игроков «Буревестника», а затем накинулся на него с кулаками. При этом Аркадий Рубцов и хоккеист «Буревестника» повалили на лёд судью и других участников игры. В итоге драка приобрела массовый характер.
Директор областного ДЮСШ «Ледовый дворец спорта», где и случилась массовая потасовка, Ескабыл Джалмурзиев был свидетелем игры уральской и оренбургской хоккейных команд.
— Это всего –лишь игровой момент, — говорит Ескабыл Джалмурзиев. – Кто- то кого-то задел, кому – то не понравилось, и началась драка. Потом вроде всё наладилось, соперники помирились, пожали друг другу руки.
ХК «Урал» одержал победу на Кубке Победы.
Акмарал ШАЯХМЕТОВА
Трус не играет в хоккей! Это силовой вид спорта не надо сгущать краски! Рубцов мужик настоящий!
Это хоккей и драки для этого вида спорта норма. Только перчатки надо скидывать. А ун в своем репертуаре, лишь бы погромче заголовок сделать.
Вполне стандартная ситуация — ничего нового, если это заказали тогда я понимаю!
Рубцов сам спровоцировал и в середине драки начал, типа разнимать. Поп Гапон, что ещё можно сказать….
Агрессия стала для нас чем — то обыденным. Да, дело может и не в депутате. Кстати, обидчик Рубцова оказался не промах и таки нарушил депутатскую неприкосновенность, в буквальном смысле этого слова.
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