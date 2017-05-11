Акимат Уральска  потратит более полумиллиона тенге на поиск уклоняющихся  от армии

Городской акимат готов арендовать две машины для поиска «уклонистов». Любой желающий сможет заработать на этом 642 857 тысяч тенге.

Об этом «УН» стало известно из лота на портале государственных закупок.

Местный исполнительный орган намерен арендовать два легковых автомобиля с водителем для того, чтобы искать призывников и вручать им повестки . Выполнять работу предстоит каждый день, с 8 утра и до 5 вечера.

К слову, работа «военкомом» для вольнонаемных шоферов будет сезонной – с мая по декабрь.