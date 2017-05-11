Акимат Уральска потратит более полумиллиона тенге на поиск уклоняющихся от армии
Городской акимат готов арендовать две машины для поиска «уклонистов». Любой желающий сможет заработать на этом 642 857 тысяч тенге.
Об этом «УН» стало известно из лота на портале государственных закупок.
Местный исполнительный орган намерен арендовать два легковых автомобиля с водителем для того, чтобы искать призывников и вручать им повестки . Выполнять работу предстоит каждый день, с 8 утра и до 5 вечера.
К слову, работа «военкомом» для вольнонаемных шоферов будет сезонной – с мая по декабрь.
А в 2012 министр обороны утверждал, что желающих так много служить, что в 2014 наша армия полностью станет контрактной и избавится об повинности?? А тут оказывается полно уклонистов! Если люди не хотят служить, зачем их призывать? Как им можно доверить оружия и какие с таких вояки? Установить для таких налог 5-7% от зарплаты до 30 лет и пусть работают. Польза будет и контрактникам можно оклады поднять. А ловить и насильно заставлять делать то, что они не хотят проку от этого мало.