Девушки из Уральска выиграли две «бронзы» на чемпионате РК по силовому виду спорта
Кенжекыз Каупенова и Асель Жумагамбетова стали обладательницами бронзовых медалей на чемпионате Казахстана по армрестлингу.
Как сообщили в областном управлении физической культуры и спорта, чемпионат РК по гиревому спорту и армрестлингу среди мужчин и женщин проходил в Боровом с 4 по 7 мая.
В соревнованиях принимали участие около 400 спортсменов из всех регионов страны.
Спортсменки из Уральска выступали в следующих весовых категориях: 20-летняя Кенжекыз Каупенова — 65 килограммов, 23-летняя Асель Жумагамбетова – 80 килограммов.
— Соперницы у наших девчонок были очень серьезные. В каждой весовой категории выступали чемпионки мира, а в некоторых – и по несколько, — рассказал корреспонденту «УН» старший тренер области по армрестлингу Мурат Ибатов. – Тем не менее, уральские спортсменки проявили характер и выложились на полную. «Бронза» — это хороший результат.
К слову, уральские силачки являются призерками чемпионата мира.
— До этого Кенжекыз уже выиграла лицензию на участие в молодежном чемпионате, который пройдет в сентябре этого года в Будапеште (Венгрия), — отметил Мурат Ибатов. – Также, на чемпионат среди молодежи поедет Кайсар Кабилов. У него тоже есть лицензия.
Екатерина ЛИТВЯКОВА
Фото предоставлено управлением физкультуры и спорта ЗКО