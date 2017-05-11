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Опубликовано: Чт, Май 11th, 2017
288 ЗКО / Картина дня

Девушки из Уральска выиграли две «бронзы» на чемпионате РК по силовому виду спорта

Кенжекыз Каупенова и Асель Жумагамбетова стали обладательницами бронзовых медалей на чемпионате Казахстана по армрестлингу.

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Как сообщили в областном управлении физической культуры и спорта, чемпионат РК по гиревому спорту и армрестлингу среди мужчин и женщин проходил в Боровом с 4 по 7 мая.

В соревнованиях принимали участие около 400 спортсменов из всех регионов страны.

Спортсменки из Уральска выступали в следующих весовых категориях: 20-летняя Кенжекыз Каупенова — 65 килограммов, 23-летняя Асель Жумагамбетова – 80 килограммов.

— Соперницы у наших девчонок были очень серьезные. В каждой весовой категории выступали чемпионки мира, а в некоторых – и по несколько, — рассказал корреспонденту «УН» старший тренер области по армрестлингу Мурат Ибатов. – Тем не менее, уральские спортсменки проявили характер и выложились на полную. «Бронза» — это хороший результат.

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К слову, уральские силачки являются призерками чемпионата мира.

— До этого Кенжекыз уже выиграла лицензию на участие в молодежном чемпионате, который пройдет в сентябре этого года в Будапеште (Венгрия), — отметил Мурат Ибатов. – Также, на чемпионат среди молодежи поедет Кайсар Кабилов. У него тоже есть лицензия.

Екатерина ЛИТВЯКОВА

Фото предоставлено управлением физкультуры и спорта ЗКО

 

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