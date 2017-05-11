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Опубликовано: Чт, Май 11th, 2017
352 ЗКО / Картина дня

Дзюдоисты из ЗКО стали призерами международного турнира

На счету наших спортсменов две «бронзы» и «серебро».

дзюдо

Международный турнир по дзюдо, посвященный памяти Героя Советского Союза Алии Молдагуловой проходил в Актобе 8-9 мая. В соревнованиях принимали  участие не только казахстанские спортсмены, но и гости из Узбекистана, России и Грузии.

Как сообщили в пресс-службе областного управления физической культуры и спорта, западноказахстанские спортсмены на этом турнире выиграли одну серебряную и две бронзовые медали.

Так, Темирлан Колбай, выступающий в весовой категории до 100 килограммов стал вторым. В этой же категории «бронзу» выиграл еще один уралец — Олжас Сулейменов.

Еще одну бронзовую медаль на турнире взял Ерназар Хамзин. Он выступал в весовой категории до 90 килограммов.

В облспорте отметили, что в ближайшее время планируется участие  дзюдоистов ЗКО на Кубке Европы, который состоится в Оренбурге.

Тренером призеров международного турнира в Актобе является Сайына Иргалиева.

 Екатерина ЛИТВЯКОВА

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