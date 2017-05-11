Традиционный Кубок Победы по футболу прошел в Уральске

Его победителем стала команда «Желаев нан».

Как сообщили в ассоциации футбола ЗКО, Кубковые матчи стартовали еще в апреле, а финал состоялся в преддверии Дня победы – 7 мая.

Всего в турнире участвовало 11 городских команд: «АзияТехСтрой», «Казактелеком», «Батыс», «Интернационал», «Переметный», «Жиенбай», «Петроюнит», «Шахтер», «Акжайык», «Янтарь» и «Желаев нан».

В финале встретились команды «Батыс» и «Желаев Нан». В основное время командам удалось забить по 3 гола, в дополнительное время – еще по одному голу.

— Финал получился очень напряженным, захватывающим. Команды-соперники не желали отдавать победу, — рассказал президент западноказахстанской ассоциации футбола Александр Любимкин. – Но победитель все же был определен в послематчевых пенальти. Им стала команда «Желаев нан». Счет матча 5:4.

Также по итогам Кубка был определен лучший игрок – Аян Есниязов («Желаев нан»).

Отметим, что на матч были приглашены ветераны ВОВ Халам Джумашевич Суюншалиев, Иван Никитович Дядченко и Григорий Филатович Шишонков.

Екатерина ЛИТВЯКОВА