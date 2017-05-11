Уральск может остаться без акима

Аким Уральска выдвинул свою кандидатуру на должность депутата сената.

Аким области Алтай Кульгинов поздравляет Наримана Турегалиева с назначением на должность акима Уральска. 5 апреля 2016 года

Кроме Наримана Турегалиева свои кандидатуры выдвинули бизнесмен Валерий Голоухов, директор ТОО «Автокомбинат» и директор музыкального колледжа имени Курмангазы Нуржан Сертеков. Об этом «УН» сообщил председатель областной избирательной комиссии при маслихате Гайса Капаков.

— Регистрация кандидатур в сенаторы закончится 28 мая, — говорит Гайса Капаков. – Выборы сенаторов состоятся 28 июня, путем тайного голосования депутатов областных и районных маслихатов.

Председатель изберкома отметил, что все кандидаты в депутаты сената являются беспартийными самовыдвиженцами.

Акмарал ШАЯХМЕТОВА