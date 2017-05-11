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Опубликовано: Чт, Май 11th, 2017
4 262 Главная тема / ЗКО / Картина дня

Уральск может остаться без акима

Аким Уральска выдвинул свою кандидатуру на должность депутата сената. 

тур

Аким области Алтай Кульгинов поздравляет Наримана Турегалиева с назначением на должность акима Уральска. 5 апреля 2016 года

Кроме Наримана Турегалиева свои кандидатуры выдвинули бизнесмен Валерий Голоухов, директор ТОО «Автокомбинат» и директор музыкального колледжа имени Курмангазы Нуржан Сертеков. Об этом «УН» сообщил председатель областной избирательной комиссии при маслихате Гайса Капаков.

— Регистрация кандидатур в сенаторы закончится 28 мая, — говорит Гайса Капаков. – Выборы  сенаторов состоятся  28 июня, путем тайного голосования депутатов областных и районных маслихатов.

Председатель изберкома отметил, что все кандидаты в депутаты сената являются беспартийными  самовыдвиженцами.

Акмарал ШАЯХМЕТОВА

19 комментариев
  1. HumptyDumpty:
    11 Май 2017 в 11:46

    оба, город превратили в одну большую мусорку. пфф, куда ему в сенат? 2 слова связать не может, порядок навести в областном центре не может! хотя, там такие как он и сидят, протирая недешёвые штаны и лоббируя нужные темы за бабло…

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    • ArmanBarsuk:
      11 Май 2017 в 13:07

      пфф, сидят же там наши бывшие акимы, к примеру Бактыгожа, такой же фуфел если не хуже, Ашимов и так далее. Короче там в почете подобные кадры.

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  2. Город:
    11 Май 2017 в 11:57

    Быстро вошёл во вкус и примостился в кресло руководителя.Крылья хотят полёта,так пусть полетает.Если ему это дадут другие кто выше него летает.По идее всё правильно.Надо ведь расти и выходить на простор

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  3. Кайыпкали:
    11 Май 2017 в 12:01

    Хороший он хозяйственник. Сейчас очень мало таких. Прошел большой путь, умеет работать с населением.

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  4. Жанна:
    11 Май 2017 в 12:03

    Своя ему дорога

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  5. Гизат:
    11 Май 2017 в 12:17

    HumptyDumpty: 11 Май 2017 в 11:46
    оба, город превратили в одну большую мусорку. пфф, куда ему в сенат? 2 слова связать не может, порядок навести в областном центре не может! хотя, там такие как он и сидят, протирая недешёвые штаны и лоббируя нужные темы за бабло…
    =========================================================================
    АБСОЛЮТНО ВЕРНО!!! НО ОН БУДЕТ СЕНАТОРОМ И ЭТО АБСОЛЮТНО ВЕРНО! Так как : «там такие как он и сидят, протирая недешёвые штаны и лоббируя нужные темы за бабло…» ЭТО по НАШЕМУ!!!
    А Валерий Голоухов и Нуржан Сертеков это «АЛЬТЕРНАТИВА»!!!! ТАК НАДО и ЭТО тоже по НАШЕМУ!!!

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  6. Абай:
    11 Май 2017 в 12:53

    в Уральске три дороги главных, они не могут их сделать до сих пор! Постоянно копают, равняют итд..
    Управленцы говорите? Управлять они могут только своими дорогими машинами с автоматической коробкой, больше ничем!

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    • Араб Петра 1-го:
      11 Май 2017 в 17:01

      Слово «мененджмент» в общем-то переводится как направлять, планировать, регулировать, контролировать -всего лишь. У нас же все горят желанием лишь «управлять»…..Все наши «шишки» на ровном месте любят лишь Командовать…Покрикивать…

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  7. Силуан:
    11 Май 2017 в 13:02

    Разве непонятно, что избавляются? Готовят место для сокурсника, друга детства, болашакмена и тд

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  8. Александр:
    11 Май 2017 в 13:05

    Закарин, теперь твой выход на сцену! Ждем Рустема Закарина в должности нового акима города. Господин Кульгинов,время Закарина пришло, пора назначать. А че, все схемы и совместные темы обкатаны и откатаны, все отработано, нус, давайте уже!

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  9. Балтабай:
    11 Май 2017 в 13:11

    там в центре ножовка покрупнее будет

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  10. Абай:
    11 Май 2017 в 13:40

    Председатель изберкома отметил, что все кандидаты в депутаты сената являются беспартийными самовыдвиженцами.
    ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
    КАК? И Турегалиев? Аким города и не в Нуротане? Председатель избиркома ошибся, наверное?

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  11. Сисен:
    11 Май 2017 в 14:38

    Да нам, что здесь, что там — разницы абсолютно никакой. Пустое место, всё это акимьё.

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  12. Актобе:
    11 Май 2017 в 15:02

    Кого отрывают от хлебного. места? На ком поставили крест?

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  13. Skeptik:
    11 Май 2017 в 15:25

    Да все верно,двое альтернатива,а этот пройдёт!На этом все жизнь удалась!Месты сбываются.Здесь штаны протирал,теперь в Столице будет протирать за откаты побольше!!!Круто!!!

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  14. Город:
    11 Май 2017 в 15:50

    Кто мне неучу разъяснит …Разве попадают в верхнюю палату сената минуя нижнюю — мажилис? Нариману надо отработать лет 5 акимом города.Если хорошо себя покажет,то горожане отдадут за него голос.А потом уже идти в правительство.Год просидел акимом и уже рвётся к Олимпу.Где уровень выше и условия по их статусу подгоняют.Покажи что сделано в твою бытность для города.Или с Олимпа уже на всё глубоко ….

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  15. Житель:
    11 Май 2017 в 16:40

    Почему тайное голосование? По команде акима области назначают так и пишите. Нариман точно пишут 2 слова связать не может это в точку сказано. Свои кадры нужны вот и убирают его.

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  16. Чапаевский:
    11 Май 2017 в 16:46

    В бытность акимом Акжаикского района ничего не сделал . Только болтал и откаты катал .

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  17. Serega:
    11 Май 2017 в 17:26

    Силуан:
    11 Май 2017 в 13:02
    Разве непонятно, что избавляются? Готовят место для сокурсника, друга детства, болашакмена и тд
    =========================
    Зависть не самое лучшее чуйство.
    А насчет кого мэром поставят — да любого. Потянет или не потянет — неважно.
    Кого только уже не ставили. И ничего. Апробировано, «мин нет». Стадо послушно при любом управителе.
    P.S.
    Советский анекдот:
    — а может ли осел прокормится на асфальте, не сдохнет от голоду?
    — прокормится, если одеть на него форму гаишника (а в нашем случае посадить на кресло мэра)

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