Уральск может остаться без акима
Аким Уральска выдвинул свою кандидатуру на должность депутата сената.
Аким области Алтай Кульгинов поздравляет Наримана Турегалиева с назначением на должность акима Уральска. 5 апреля 2016 года
Кроме Наримана Турегалиева свои кандидатуры выдвинули бизнесмен Валерий Голоухов, директор ТОО «Автокомбинат» и директор музыкального колледжа имени Курмангазы Нуржан Сертеков. Об этом «УН» сообщил председатель областной избирательной комиссии при маслихате Гайса Капаков.
— Регистрация кандидатур в сенаторы закончится 28 мая, — говорит Гайса Капаков. – Выборы сенаторов состоятся 28 июня, путем тайного голосования депутатов областных и районных маслихатов.
Председатель изберкома отметил, что все кандидаты в депутаты сената являются беспартийными самовыдвиженцами.
Акмарал ШАЯХМЕТОВА
оба, город превратили в одну большую мусорку. пфф, куда ему в сенат? 2 слова связать не может, порядок навести в областном центре не может! хотя, там такие как он и сидят, протирая недешёвые штаны и лоббируя нужные темы за бабло…
пфф, сидят же там наши бывшие акимы, к примеру Бактыгожа, такой же фуфел если не хуже, Ашимов и так далее. Короче там в почете подобные кадры.
Быстро вошёл во вкус и примостился в кресло руководителя.Крылья хотят полёта,так пусть полетает.Если ему это дадут другие кто выше него летает.По идее всё правильно.Надо ведь расти и выходить на простор
Хороший он хозяйственник. Сейчас очень мало таких. Прошел большой путь, умеет работать с населением.
Своя ему дорога
HumptyDumpty: 11 Май 2017 в 11:46
оба, город превратили в одну большую мусорку. пфф, куда ему в сенат? 2 слова связать не может, порядок навести в областном центре не может! хотя, там такие как он и сидят, протирая недешёвые штаны и лоббируя нужные темы за бабло…
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АБСОЛЮТНО ВЕРНО!!! НО ОН БУДЕТ СЕНАТОРОМ И ЭТО АБСОЛЮТНО ВЕРНО! Так как : «там такие как он и сидят, протирая недешёвые штаны и лоббируя нужные темы за бабло…» ЭТО по НАШЕМУ!!!
А Валерий Голоухов и Нуржан Сертеков это «АЛЬТЕРНАТИВА»!!!! ТАК НАДО и ЭТО тоже по НАШЕМУ!!!
в Уральске три дороги главных, они не могут их сделать до сих пор! Постоянно копают, равняют итд..
Управленцы говорите? Управлять они могут только своими дорогими машинами с автоматической коробкой, больше ничем!
Слово «мененджмент» в общем-то переводится как направлять, планировать, регулировать, контролировать -всего лишь. У нас же все горят желанием лишь «управлять»…..Все наши «шишки» на ровном месте любят лишь Командовать…Покрикивать…
Разве непонятно, что избавляются? Готовят место для сокурсника, друга детства, болашакмена и тд
Закарин, теперь твой выход на сцену! Ждем Рустема Закарина в должности нового акима города. Господин Кульгинов,время Закарина пришло, пора назначать. А че, все схемы и совместные темы обкатаны и откатаны, все отработано, нус, давайте уже!
там в центре ножовка покрупнее будет
Председатель изберкома отметил, что все кандидаты в депутаты сената являются беспартийными самовыдвиженцами.
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КАК? И Турегалиев? Аким города и не в Нуротане? Председатель избиркома ошибся, наверное?
Да нам, что здесь, что там — разницы абсолютно никакой. Пустое место, всё это акимьё.
Кого отрывают от хлебного. места? На ком поставили крест?
Да все верно,двое альтернатива,а этот пройдёт!На этом все жизнь удалась!Месты сбываются.Здесь штаны протирал,теперь в Столице будет протирать за откаты побольше!!!Круто!!!
Кто мне неучу разъяснит …Разве попадают в верхнюю палату сената минуя нижнюю — мажилис? Нариману надо отработать лет 5 акимом города.Если хорошо себя покажет,то горожане отдадут за него голос.А потом уже идти в правительство.Год просидел акимом и уже рвётся к Олимпу.Где уровень выше и условия по их статусу подгоняют.Покажи что сделано в твою бытность для города.Или с Олимпа уже на всё глубоко ….
Почему тайное голосование? По команде акима области назначают так и пишите. Нариман точно пишут 2 слова связать не может это в точку сказано. Свои кадры нужны вот и убирают его.
В бытность акимом Акжаикского района ничего не сделал . Только болтал и откаты катал .
Силуан:
11 Май 2017 в 13:02
Разве непонятно, что избавляются? Готовят место для сокурсника, друга детства, болашакмена и тд
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Зависть не самое лучшее чуйство.
А насчет кого мэром поставят — да любого. Потянет или не потянет — неважно.
Кого только уже не ставили. И ничего. Апробировано, «мин нет». Стадо послушно при любом управителе.
P.S.
Советский анекдот:
— а может ли осел прокормится на асфальте, не сдохнет от голоду?
— прокормится, если одеть на него форму гаишника (а в нашем случае посадить на кресло мэра)