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Опубликовано: Чт, Май 11th, 2017
997 ЗКО / Картина дня

В Уральске задержан подозреваемый в грабеже

Батальон дорожно-патрульной полиции задержал подозреваемого, открыто похитевшего 84 тысячи тенге.

164480 04.09.2007 Руки в наручниках. Сергей Венявский/РИА Новости

Иллюстративное фото

Как сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО, грабеж (именно по этой было возбуждено уголовное дело) произошел ночью 9 мая.

— Мужчина открыто похитил 84 тысячи тенге у другого мужчины 1985 года рождения. Это произошло по улице Курмангазы возле кафе «Карина», — говорится в сообщении ДВД ЗКО. – Потерпевший сразу же обратился в полицию. Сообщение о преступлении и приметы подозреваемого было передано экипажу патрульной службы, находящимся на этом участке.

После этого полицейским экипажем, в составе которого находились командир отделения старшина полиции Есенгазиев и младший сержант полиции Тогай был задержан схожий по приметам гражданин 1984 года рождения. Позже потерпевший опознал в нем грабителя.

 В настоящее время  подозреваемый в совершении данного преступления водворен в ИВС УВД г.Уральск.

 Екатерина ЛИТВЯКОВА

 

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