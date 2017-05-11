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Опубликовано: Чт, Май 11th, 2017
293 ЗКО / Картина дня

В ЗКО об экологических нарушениях можно сообщить по телефону

Любое обращение граждан об экологическом нарушении рассмотрит специализированная природоохранная прокуратура области.

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Иллюстративное фото

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры ЗКО.

—  В прокуратуре действует диспетчерская линия «Зеленый телефон». Обращения жителей принимаются по всем экологическим нарушениям (охрана атмосферного воздуха, охрана водных объектов, почвы, водопользование, недропользование, обращение с отходами, охота, сохранение водных биоресурсов, охрана особо охраняемых природных территорий, нарушения в сфере охраны зеленых насаждений), — говорится в сообщении.

Жители области могут оставлять свои обращения об экологических нарушениях на электронном адресе круглосуточной экологической диспетчерской службы 7112453@prokuror.kz.

Также можно обращаться по телефонам: 8 (7112) 50-47-98, 50-48-24 (приемная), 8 775 688 62 32.

Екатерина ЛИТВЯКОВА

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