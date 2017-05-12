Двое малышей из Уральска нуждаются в вашей помощи

За жизнь четырехмесячного Ибрахима Губайдуллина сейчас борются врачи областной детской больницы, а годовалый Рамиль Беркинбаев с катастрофической быстротой теряет зрение.

Маленькому Ибрахиму Губайдуллину всего четыре месяца. За свою короткую жизнь малыш практически не выписывается из больниц. Едва младенец появился на свет, у него была обнаружена куча заболеваний. Местные врачи даже делали мальчику лобэктомию.

— Ибрахимчик родился с пороком сердца, — не сдерживая слез говорит мама мальчика, Гульнур Губайдуллина. – Здоровье у моего сыночка совсем слабенькое.

В первую очередь здоровье малыша подрывает цитомегаловирусная инфекция с поражением печени и легких, которую с переменным успехом пытаются лечить в реанимации областной детской больницы.

— Нам сейчас необходим препарат «Неоцитотект», — говорит Гульнур Губайдуллина. – Хотя бы 4 ампулы. Но проблема в том, что в аптеках Уральска его нет, нужно везти с Алматы.

Родители Ибрахима Губайдуллина почти потеряли надежду – ведь средств на покупку и транспортировку дорогостоящего лекарства у семьи нет.

Рамилю Беркимбаеву годик и девять месяцев. У малыша сложный диагноз — билатеральная ретинобластома, правый глаз слеп. Заболевание распространяется на левый глаз. Рамиль уже прошел три курса лечения в Алматы в Национальном центре педиатрии и детской хирургии.

— В апреле этого года мы повезли его в Москву в онкоцентр академика Блохина, диагноз подтвердился -злокачественное новообразование сетчатки, — говорит мама Рамиля, Александра Беркимбаева. — Московские врачи-онкологи дали нам неделю срока, чтобы собрать средства и вернуться для лечения в Москву.

Родители Ибрахима и Рамиля надеятся на помощь уральцев в лечении их малышей.