Отстрел бродячих собак и кошек запретят в Астане

Акимат Астаны внес изменения в Правила отлова и уничтожения бродячих собак и кошек. Неизлечимо больных бездомных животных будут умерщвлять медикаментозным путем, передает Elorda.info.

В новых правилах под понятием «бродячие животные» подразумеваются одичавшие собаки и кошки, сбивающиеся в стаи, больные опасными для человека заболеваниями. Бродячими животными признаются также животные, не имеющие опознавательных знаков. «Отлову подлежат бродячие и безнадзорные животные, находящиеся в общественных местах без сопровождения лиц (кроме животных, оставленных на привязи)», — говорится в документе. Отловленные животные будут содержаться в специальном изоляторе не менее 60 дней. Сейчас этот срок составляет три дня. Информация об отловленном животном будет размещаться на специальном сайте. В случае невостребованности животное будет передаваться в государственный приют. В приюте, согласно новым правилам, каждое животное будет содержаться отдельно. Волонтерам обеспечат доступ к животным для поиска хозяина. При передаче кошки или собаки новым владельцам на питомцев будет оформляться ветеринарный паспорт, договор о надлежащем уходе и содержании и ответственности владельца, а также производиться регистрация животного. «Невостребованные, больные неизлечимыми болезнями бродячие животные перед уничтожением подлежат гуманному умерщвлению медикаментозным путем, препаратами, не запрещенными законодательством Республики Казахстан», — отмечается в документе. Утилизация трупов животных будет производиться в специализированной организации при помощи специальных печей. Отмечается, что постановление акимата вступит в силу после утверждения городским маслихатом.

Tengrinews.kz