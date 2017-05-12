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Опубликовано: Пт, Май 12th, 2017
273 Картина дня / Мир

Порошенко: Украина окончательно оформила развод с Россией

Президент Петр Порошенко заявил, что Украина окончательно оформила развод с Российской империей, получив безвизовый режим с Европейским союзом.

Об этом он заявил в интервью телеканалу «1+1″.

«Я бы сказал, что сегодня Украина окончательно оформила свой развод с Российской империей, и именно так, по-философски, мы должны это воспринимать», — сказал Порошенко.

Президент считает, что безвизовый режим с ЕС возвращает Украину в Европу.

«Речь идет не только и не столько о безвизовом пересечении границы, речь идет о возвращении Украины к историческому месту в составе европейских стран», — сказал он.

Как известно, 11 июня 34 европейских страны введут безвизовый режим въезда для граждан Украины, которые имеют биометрические паспорта.

«Украинская правда»

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