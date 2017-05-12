Трамп: Россия «смеется в рукав», наблюдая за расколом в США

Президент США Дональд Трамп предположил, что Россия смеется над расколом в американских государственных структурах, который произошел из-за того, что демократическая партия пытается найти виновных в своем поражении на выборах. «Россия, должно быть, смеется в рукав, наблюдая, как США разрываются от попыток демократов оправдать свое поражение на выборах», — написал Трамп в Twitter.

Напомним, некоторые сторонники демократической партии считают, что Трамп одержал победу на выборах президента США благодаря поддержке России. В Москве такие предположения отвергают.

Трамп накануне в очередной раз заявил, что он заинтересован в проведении «абсолютно правильного» расследования о возможном влиянии России на американские выборы, но считает, что вмешательство Москвы, если оно и было, не повлияло на исход голосования.

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