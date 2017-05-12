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Опубликовано: Пт, Май 12th, 2017
1 637 Главная тема / ЗКО / Картина дня

Урал продолжает подниматься

Вчера, 11 мая, уровень Урала поднялся на 4 сантиметра, общий уровень подъема с начала паводка достиг 530 сантиметров. Это на 11 сантиметров меньше пика подъема в прошлом году, тогда Урал поднялся на 541 см.

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В верховье Урала паводок пошел на спад. Спуск воды с Ириклинского водохранилища в Оренбургской области уменьшен до 60 м. куб/сек. 2 мая этот показатель составлял 120 м.куб./сек.

В Оренбурге по состоянию на 11 мая уровень реки Урал продолжает снижаться, за сутки он упал на 33 сантиметра.

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