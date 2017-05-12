В Нижнем Новгороде директоров школ вызвали на совещание в православный храм Преображения Господня в слободе Печеры, сообщает «Коммерсантъ»

Совещание намечено на 16 мая, участие директоров обязательно.

В управлении образования администрации Нижегородского района газете рассказали, что на встрече речь пойдет о начале проекта «Благодать Печерской слободы». Он приурочен к 420-летию обретения мощей чудотворца, преподобного Иосафа Печерского.

В ведомстве рассказали, что проект рассчитан на полгода. Ожидается, что в нем примут участие учителя, школьники и их родители.

«Целью проекта является содействие формированию духовно-нравственного начала у школьников, развитие социального, духовного и творческого интеллекта, укрепление семейных ценностей, знакомство с богатейшим историческим наследием Нижегородского района Нижнего Новгорода, формирование навыков социального служения», — пояснили там.

tvrain.ru