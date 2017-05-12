В отделе строительства Уральска выявлены нарушения на 900 миллионов тенге

Эти нарушения были обнаружены ревизионной комиссией в ходе проверки деятельности городского отдела строительства за 2016 год.

Как сообщил руководитель аппарата ревизионной комиссии по Западно-Казахстанской области Есбол Кисметов во время сессии городского маслихата, финансовые нарушения по всем отделам были выявлены на общую сумму 1 миллиард тенге.

— Основные нарекания у нас к городскому отделу строительства, нарушения тут выявлены на общую сумму 900 миллионов тенге, — сказал Есбол Кисметов. – Здесь нарушен принцип эффективности использования бюджетных средств.

По словам Кисметова, отделом строительства не велась работа по взыскании неустоек с подрядных организаций, которыми были нарушены сроки окончания строительных работ.

Так, по 18 объектам не были приняты меры по взысканию неустоек на общую сумму 40 миллионов тенге. Ревизионной комиссией было вынесено предписание о возмещении этой суммы. По 39 миллионам имеется положительное решение суда.

— Не велась также претензионная исковая работа по отношению 16 подрядных организаций, которые не выполняли или ненадлежащим образом исполняли свои обязательства, — сообщил руководитель аппарата ревизионной комиссии. – За данное нарушение должностные лица понесли административное наказание.

Кроме того, был выявлен факт необоснованного освоения бюджетных средств, когда дважды выделялись деньги на один и тот же объект. По решению суда должностное лицо снято с занимаемой должности.

Екатерина ЛИТВЯКОВА