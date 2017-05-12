В Уральске заявления на землю «для бизнеса» будут принимать в электронном формате

Также горакимат совместно с Палатой предпринимателей намерен до конца лета проверить все земельные участки, выданные бизнесменам за последние 10 лет, на предмет их освоения и целевого использования.

Аким города Нариман Турегалиев подписал с областной Палатой предпринимателей соглашение о том, что теперь они согласованно будут работать по плану обеспечения транспарентности процедуры предоставления земельных участков бизнесменам и прозрачности в работе земельной комиссии.

Кайдар Капанов, председатель Совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции при областной Палате предпринимателей, сообщил «УН», что согласно подписанному плану аким Турегалиев пообещал до конца второго квартала 2017 года ввести электронный приём документов от предпринимателей по земельным вопросам.

Также Нариман Турегалиев намерен изыскать средства в бюджете, чтобы скорректировать электронную карту города, где будут указаны свободные и высвобождаемые земельные участки для бизнеса.

По данным Капанова, совместно с акиматом Палата предпринимателей до 1 августа текущего года проведёт мониторинг земель лесного фонда на предмет их выделения и освоения в период с 2014 по 2017 годы.

Также за тот же период времени акимат города и Палата предпринимателей должны провести анализ, насколько хорошо и правильно бизнесмены и СПК «Орал» используют землю, выданную им в аренду в черте города с 2007 года и по сегодняшний день.

Аким города Нариман Турегалиев пообещал Кайдару Капанову, что в самое ближайшее время в городе начнутся аукционы по продаже земельных участков бизнесу, а также то, что в состав комиссии по распределению земли в горакимате смогут войти представители от местного бизнес-сообщества.

Сам Хайдар Капанов подписание вышеуказанного плана совместных действий по земле с акиматом города считает важным, так как это, по его мнению, шаг навстречу от власти к бизнесу.

Людмила КАЛАШНИКОВА