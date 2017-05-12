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Опубликовано: Пт, Май 12th, 2017
237 ЗКО / Картина дня

В ЗКО намерены провести общее собрание для родителей свыше 94 тысяч школьников

Общереспубликанское родительское собрание запланировано на сегодня, 12 мая, пройдёт оно во всех школах в 18.30 часов.

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Уже сейчас классные руководители рассылают по мессенджеру «Ватсап» СМС родителям своих учеников с просьбой прийти на данное собрание с пометкой «Явка всем обязательна на 100%».

Что будут обсуждать на данном масштабнейшем родительском собрании?

В документе за подписью заместителя руководителя областного Управления образования Зауре Гумаровой значится, что на повестке дня стоят  три вопроса:

— Организация работы Попечительского Совета.

— Проведение выпускных экзаменов и ЕНТ.

— Оказание спонсорской помощи.

Кстати, после проведения вышеуказанного собрания все школы должны предоставить фотоотчёты – сколько родителей изъявили желание стать участниками такого мероприятия и пришли на него.

Людмила КАЛАШНИКОВА

То, о чём будет идти речь на общереспубликанском родительском собрании (видео)

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