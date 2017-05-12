В ЗКО намерены провести общее собрание для родителей свыше 94 тысяч школьников

Общереспубликанское родительское собрание запланировано на сегодня, 12 мая, пройдёт оно во всех школах в 18.30 часов.

Уже сейчас классные руководители рассылают по мессенджеру «Ватсап» СМС родителям своих учеников с просьбой прийти на данное собрание с пометкой «Явка всем обязательна на 100%».

Что будут обсуждать на данном масштабнейшем родительском собрании?

В документе за подписью заместителя руководителя областного Управления образования Зауре Гумаровой значится, что на повестке дня стоят три вопроса:

— Организация работы Попечительского Совета.

— Проведение выпускных экзаменов и ЕНТ.

— Оказание спонсорской помощи.

Кстати, после проведения вышеуказанного собрания все школы должны предоставить фотоотчёты – сколько родителей изъявили желание стать участниками такого мероприятия и пришли на него.

Людмила КАЛАШНИКОВА

То, о чём будет идти речь на общереспубликанском родительском собрании (видео)