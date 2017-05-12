Владельцев Kcell обеспокоил приказ главы КНБ Казахстана Масимова

Telia Company выступила с заявлением по поводу нового технического регламента о сборе данных абонентов сотовых сетей

В феврале 2017 г. был опубликован приказ председателя Комитета национальной безопасности Карима Масимова об утверждении нового технического регламента. Его название длинное, но содержательное: «Общие требования к телекоммуникационному оборудованию по обеспечению проведения оперативно-розыскных мероприятий, сбора и хранения служебной информации об абонентах».

Документ обязывает операторов связи обеспечить техническую возможность по сбору и хранению служебной информации об абонентах для проведения оперативно-розыскных мероприятий. В частности, техрегламент обязывает иметь оборудование, «обеспечивающее перехват, запись, хранение, прослушивание, просмотр, запись (экспорт) на внешние носители… произведенных аудио- и видеопереговоров, SMS…». То же касается информации, переданной по интернету.

Данный техрегламент вступает в силу через год с момента первого официального опубликования, то есть, в феврале 2018.

По этому поводу мировой телекоммуникационный гигант Telia Company, в состав которого входит казахстанский сотовый оператор Kcell, опубликовал на своем официальном сайте заявление.

«В феврале 2017 был опубликован новый казахстанский технический регламент, касающийся прямого правительственного доступа к сети для наблюдения, и апгрейда СОРМ (сокр. Система технических средств для обеспечения функций оперативно-розыскных мероприятий. – F). Telia Company обязуется соблюдать свободу выражения мнений, поэтому мы сообщаем о новом законодательстве, которое может иметь серьезные последствия для свободы выражения наших клиентов. — говорится в сообщении. — Надзор правительства часто служит законным целям, таким как защита определенных прав человека. Но он также может противоречить другим правам человека. Обязательство Telia Company — уважать свободу слова в области телекоммуникаций.

Системы прямого доступа, такие как СОРМ, в Казахстане позволяют государственным органам в режиме реального времени осуществлять доступ к сетям связи без каких-либо конкретных или периодических обращений к оператору. Как сказано в нашей политике в отношении свободы выражения мнений, мы выступаем за то, чтобы правительства не имели прямого доступа к нашим сетям и системам. Telia Company должна сохранить оперативный и технический контроль своей сети».

Как указывается в сообщении компании, новый технический регламент также вводит новые дополнительные требования к оборудованию сотовых операторов, на закупку и установку которого операторы должны будут потратиться.

Telia Company подчеркивает, что не намерена «заниматься политикой» в тех странах, в которых работает. Однако ведет диалог о правилах, которые влияют на бизнес и клиентов компании, и взаимодействует с правительством. Также сообщается, что Kcell в настоящее время обсуждает нововведения с потенциальными поставщиками оборудования.

В завершении в Telia Company подчеркивает, что «приветствует тот факт, что законодательство Казахстана не препятствует прозрачности новых правил».

Forbes.kz