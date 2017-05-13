Гульнара Баженова — За что сожгли Джордано Бруно

За что сожгли Джордано Бруно, из доносов. (по моему мы недалеко ушли?)

Маттео де Сильвестрис, сосед Бруно по камере:

— Дня не проходило, чтобы он не высказывался о церкви; он говорил, что управляющие ею монахи и священники — невежды и ослы.

Франческо Грациано, сосед по камере в Венеции:

— Я слышал от него, что Христос умер позорной смертью, и что все пророки, равно как и Христос, умерли как мошенники, ибо все, что они говорили, было ложью.

Брат Грациано, сосед по камере, на допросе показал:

— Он говорил, что мир вечен и вечно существовал и вовсе не был сотворен богом.

Франческо Грациано, сосед по камере в Венеции:

— Он говорил, что Авель был палачом животных и живодером, а Каин был честным человеком и поделом убил своего брата, ибо тот зарезал лучших его овец.

Брат Челестино, капуцин, сосед Джордано по камере в Венеции, донес:

— Когда он видел, что кто-нибудь в камере творил молитву или читал литании, он по этому поводу заводил речь о молитвах святым и говорил, что суетно и смешно молиться им и призывать их, ибо они не могут ничем помочь.

Джованни Мочениго на допросе показал:

— Когда Джордано говорил мне о величайшем невежестве, царящем в мире, и относительно троицы, он высказывался также и о девственности Марии, и сказал, что невозможно, чтобы дева родила, смеясь и издеваясь над этим верованием людей.

Джованни Мочениго, доносчик:

— Я несколько раз слышал от Джордано в моем доме, что нет наказания за грехи. Еще он говорил, что для добродетельной жизни достаточно не делать другим того, чего не желаешь себе самому.