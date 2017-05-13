В ЗКО самозанятые граждане должны будут оформить ИП для получения медицинской помощи

Для получения второго пакета услуг необходимо получить социальный статус и делать отчисления. При этом с 2019 года казахстанцы будут отчислять средства в фонд обязательного социально- медицинского страхования самостоятельно.

С 1 июля 2017 года заниматься вопросом медицинской страховки будут работодатели, — говорит директор Областной клинической больницы Ерлан Токсанов. — Если гражданин имеет статус индивидуального предпринимателя, то он должен самостоятельно делать отчисления на счет медицинского страхования. Если же гражданин имеет статус самозанятого, например, зарабатывает частным извозом, либо продает продукты на рынке, то ему необходимо зарегистрироваться в статусе индивидуального предпринимателя.

По словам доктора Токсанова, отчисления для наёмных служащих в фонд обязательного медицинского страхования составят 1% от заработной платы. В случае, если медицинская помощь не понадобится, средства возвращаться не будут.

— Эти правила касаются второго пакета медицинского страхования, — говорит Ерлан Токсанов. – В этот пакет входит получение плановой стационарной помощи и высокотехнологичная помощь, то есть сложные операции и процедуры. Что касаемо скорой помощи, услуг санавиации, экстренной врачебной и доврачебной помощи, то такая помощь будет оказываться независимо от того, есть ли у человека страховка или нет.

Ерлан Токсанов отметил, что во второй пакет медицинских услуг не входят стоматологические услуги и услуги эстетического характера.

Для того, чтобы беспрепятственно получать положенные ему медицинские услуги, человек должен быть обязательно прикреплен в поликлинику по месту жительства.