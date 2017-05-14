Председателя правления фонда «Журналисты в беде» ударили ножом в живот

«Сегодня в 5 часов утра поступил звонок. На Рамазана Есергепова, председателя правления фонда «Журналисты в беде», состоялось покушение. Он ехал в Астану, где должен был встретиться с послом Литвы и еще несколькими международными экспертами по событиям вокруг Жанболата Мамая, а также подать жалобы на пересмотр своего дела, по которому он получил решение комитета по правам человека ООН в свою пользу. В поезде на него кто-то напал и нанес удар ножом в живот. На станции Шу его госпитализировали и сейчас делают операцию. Следователь РОВД Чу открыл уголовное дело о нападении на правозащитника», — написала Торегожина на своей странице в Facebook.

Как рассказала «Vласти» директор фонда «Журналисты в беде» Розлана Таукина, сейчас Есергепов находится на операции: «Телефон у него отключен, потому что он находится на операции, ему живот вспороли. Следователь ДВД из Шу со мной разговаривал — они завели уголовное дело о нападении на правозащитника. Следователь звонил с телефона Рамазана — я не могу понять, почему он с его телефона звонил, но он искал там телефоны его близких. Он позвонил мне, потому что я с 5 утра знаю о том, что случилось, и пытаюсь связаться с Рамазаном. Рамазан дал проводнику мой номер телефона, а проводник позвонил мне».

Она уточнила, что Есергепов подвергся нападению, когда поезд направлялся к станции города Шу: «Он сел в поезд, все случилось в тамбуре, и следующая станция была Шу. Пока они доехали, два с половиной часа до нее — он истекал кровью. На станции Шу вызвали «Скорую», полицию, его сняли с поезда. Кто на него напал, мы не знаем, его нашли уже после нападения. Он ехал один».

В линейном отделе внутренних дел на станции Шу сообщили, что правоохранительные органы начали официальное расследование и выясняют обстоятельства происшествия. В областной и железнодорожной больнице Жамбылской области заявили, что Есергепов к ним не поступал. «Vласти» пока не удалось получить комментарий от поликлиники города Шу.

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