Дзюдоистка из ЗКО выиграла «бронзу» на исламских Играх

В настоящее время на исламских Играх солидарности в копилке казахстанской сборной команды одна медаль – бронзовая. Ее выиграла спортсменка из нашей области Гульдана Альмуханбетова.

Об этом сообщили в пресс-службе областного управления физической культуры и спорта.

— Гулдана Альмуханбетова выступала в весовой категории 52 килограмма. На данный момент ее бронзовая медаль — единственная в активе сборной команды Казахстана, — отметили в облспорте.

Игры, которые проходят в Баку (Азербайджан), стартовали 12 мая и продлятся до 22 мая.

Казахстан представляют 32 спортсмена в 5 видах спорта: бокс, дзюдо, таэквондо WTF, вольная и женская борьба.

Игры Исламской солидарности, или Исламиада, – это международные спортивные соревнования среди стран-участниц Организации исламского сотрудничества (ОИС), объединяющей 57 стран с населением около 1,5 млрд. человек. В программу состязаний IV Исламиады, в которой принимают участие свыше трех тысяч спортсменов, входят: тяжелая атлетика, плавание, художественная и спортивная гимнастика, баскетбол, дзюдо, гандбол, атлетика, параатлетика, ушу, прыжки в воду, футбол, настольный теннис, стрельба, волейбол, бокс, греко-римская, вольная борьба, зорхана (борьба), таэквондо и ватерполо.

Екатерина ЛИТВЯКОВА