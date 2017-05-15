Погода +15oC
$313.5
343.88
5.56
Опубликовано: Пн, Май 15th, 2017
350 ЗКО / Картина дня

Дзюдоистка из ЗКО выиграла «бронзу» на исламских Играх

В настоящее время на исламских Играх солидарности в копилке казахстанской сборной команды одна медаль – бронзовая. Ее выиграла спортсменка из нашей области Гульдана Альмуханбетова.

исламигры

Об этом сообщили в пресс-службе областного управления физической культуры и спорта.

Гулдана Альмуханбетова выступала в весовой категории 52 килограмма. На данный момент ее бронзовая медаль — единственная в активе сборной команды Казахстана, — отметили в облспорте.

Игры, которые проходят в Баку (Азербайджан), стартовали 12 мая и продлятся до 22 мая.

Казахстан представляют 32 спортсмена в 5 видах спорта: бокс, дзюдо, таэквондо WTF, вольная и женская борьба.

Игры Исламской солидарности, или Исламиада, – это международные спортивные соревнования среди стран-участниц Организации исламского сотрудничества (ОИС), объединяющей 57 стран с населением около 1,5 млрд. человек.

В программу состязаний IV Исламиады, в которой принимают участие свыше трех тысяч спортсменов, входят: тяжелая атлетика, плавание, художественная и спортивная гимнастика, баскетбол, дзюдо, гандбол, атлетика, параатлетика, ушу, прыжки в воду, футбол, настольный теннис, стрельба, волейбол, бокс, греко-римская, вольная борьба, зорхана (борьба), таэквондо и ватерполо.

Екатерина ЛИТВЯКОВА 

Оставьте комментарий

Вы ввели: 0 из 2 000 символов.

x
2017-05-15
Утром15 ℃
Днем15 ℃
Вечером13.78 ℃
Ночью7.63 ℃
Влажность62 %
ДавлениеhPa 1029.04
Скорость ветра6 м/с
2017-05-16
Утром7.33 ℃
Днем14.85 ℃
Вечером15.24 ℃
Ночью10.36 ℃
Влажность51 %
ДавлениеhPa 1032.33
Скорость ветра6.19 м/с