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Опубликовано: Пн, Май 15th, 2017
97 Мир / Среда

Германия установила рекорд потребления возобновляемой энергии

Немецкий аналитический центр «Agora Energiewende» рассказал о национальном рекорде в области возобновляемой энергетики: 30 апреля примерно 85% всего потребляемого в Германии электричества поступило из возобновляемых источников.

Рекорд стал возможен благодаря удачному сочетанию ветренной и солнечной погоды в этот день, говорит Патрик Грейхен, генеральный директор «Agora Energiewende». К 2030 году такой объем производства и потребления чистой энергии станет абсолютно нормальным и инвестиции в возобновляемую энергетику, совершенные в рамках государственной инициативы «Energiewende» (концепция «энергетического поворота», или перехода на чистую энергетику) с 2010 года, начнут приносить выгоду.

«Большинство угольных электростанций в Германии 30 апреля даже не работали — 85% всего электричества приходилось на возобновляемые источники, — рассказал Грейхен изданию «CleanTechnica». — Ядерные электростанции, которые планируется полностью закрыть к 2022 году, также значительно уменьшили свой вклад в производство электроэнергии».

Согласно концепции «энергетического поворота» «Energiewende», в Германии к 2025 году доля электроэнергии, получаемой из возобновляемых источников, должна составить около 40-45%, а к 2035 году — не менее 55-60%. Уже в марте этого года Германия произвела 19,5 ТВт⋅ч возобновляемой энергии, что составило более 41% всего произведенного в стране электричества.

О том, что солнечные и ветряные электростанции становятся все более конкурентоспособными по отношению к традиционным источникам энергии, таким как уголь и газ, говорят результаты последнего тендера на строительство четырех прибрежных ветроэлектростанций в Германии. По его итогам, три проекта из четырех будут реализованы без привлечения государственных субсидий.
m.hightech.fm

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