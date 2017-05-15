Глава НИШ: Тесты по собственному предмету завалили 70% учителей

Председатель правления АОО «Назарбаев интеллектуальные школы» Куляш Шамшидинова рассказала о главных проблемах современных казахстанских школ. По ее словам, это плохое качество знаний самих учителей.

Шамшидинова прибыла в Актобе на форум ведущих школ, собравших 4 и 5 мая педагогов из Западно-Казахстанской и Актюбинской областей, пишет Aktobetimes.kz.

«К сожалению, наши тренеры отмечают низкую базовую подготовленность учителей. Это будет нам в будущем мешать, поэтому при введении новой программы возникнет очень много вопросов и проблем», – сказала Шамшидинова.

В школах с текущего учебного года идет внедрение пятидневки и трехъязычия.

Шамшидинова отметила, что через конкурсный отбор в Назарбаев школы прошли 7 тысяч учителей. У большего числа из них дела плохи.

«Всего 5% учителей на самом элементарном тесте по своему предмету из 25 вопросов берут 25. Почти 70% – пороговые 13 баллов не набирают!» – вздыхает руководительница.

С горечью Куляш Шамшидинова признала, что учителя перестали читать.

«На собеседовании задаешь вопросы: «Кого читаешь? Что прочитал? Какие передачи смотришь?». Ответов практически нет. В Костанае на должность заместителя директора по воспитательной работе пришло 5 или 6 человек. Все казаховеды почему-то были. Ни один из них не смог прочитать ни одного стихотворения даже из школьной программы. Ни один не мог ответить, кого из современных писателей они читают. На вопрос отвечают: «Местного читаем». Спрашиваю: «У местного автора есть имя, отчество, фамилия, книга?» Молчат», – говорит она.

За годы существования Назарбаев школы подготовили немало методических пособий. Но и их большая часть казахстанских педагогов не изучает.

Во время собеседований и конкурсного отбора Шамшидинова столкнулась чуть ли не с повальной компьютерной безграмотностью учителей.

«В Интернете мы создали системно-методический комплекс. К сожалению, в течение года лишь один человек заходит 3-4 раза. То есть материалами вообще не пользуются. А они под рукой, в свободном доступе — бесплатно же даем! Почему? Две причины – низкая скорость Интернета и просто IT-безграмотность учителей. Когда мы первый раз курсы проводили, дело доходило до того, что учителя не знали адресов и паролей своей электронной почты. И это не смешно», – возмущается Шамшидинова.

Выступая перед учителями, собравшимися на форум в актюбинской Назарбаев школе, Шамшидинова представляла якобы новые методики и направления педагогической работы. По факту же почти все заявленное оказывалось добрым старым, представленным еще в учебниках педагогики 50-х годов прошлого века.

Видимо, понимая, что в педвузах Казахстана учителям недодают базовых знаний, Назарбаев школам приходится внедрять эти знания в умы педагогов вновь.

nur.kz