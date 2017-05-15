Предприниматель из Шымкента прислал спасительный препарат ребенку в реанимации в Уральске

Маленькому Ибрахиму Губайдуллину из Шымкента прислали шесть ампул спасительного препарата. Предприниматель из ЮКО узнал о беде с ним на сайте «Уральской недели».

В пятницу на нашем сайте мы опубликовали историю четырехмесячного Ибрахима, который в тяжелом положении находится в реанимации детской больницы. (Двое малышей из Уральска нуждаются в вашей помощи). Диагноз: «Цитомегаловирусная инфекция с поражением легких и печени». У малыша еще и врожденный порок сердца. В два месяца ему была сделана тяжелейшая хирургическая операция.

Мама Ибрахима обратилась к нам в благотворительный фонд «Жулдыз» в отчаянии, не зная, что делать. Малышу нужно капать препарат «Неоцитотект», а в больнице его нет — не значится в госпрограмме. Препарат очень дорогой, поэтому его нет в аптеках Уральска. Нужно заказывать в Алматы, а прежде найти деньги — одна ампула стоит 99400 тенге. Семья живет в крайне стесненных материальных условиях, глава семейства перебивается случайными заработками.

На призыв о помощи Ибрахиму откликнулись пользователи сайта и страниц фонда «Жулдыз» в социальных сетях. Вместе с пожеланиями скорейшего выздоровления пришла и реальная весомая помощь.

В воскресенье позвонили из Шымкента владельцы ТОО «Акниет». Они сообщили, что приобрели для него шесть ампул дорогостоящего препарата. Условия хранения и доставки препарата специальные, поэтому он доставлен самолетом в воскресенье и сразу же передан маме малыша.

Еще 4 ампулы на сумму 358 тысяч тенге приобрел благотворительный фонд «Жулдыз». Препарата теперь хватает на полный курс лечения Ибрахима.

Ибрахиму уже начали капать лекарство, и его мама сегодня сообщила нам, что желтушность у него начала спадать, хотя состояние еще тяжелое. Мы все надеемся на лучшее.

Фонд «Жулдыз» продолжает собирать помощь для Рамиля Беркимбаева, 1 год 8 месяцев. Диагноз: «Билатеральная ретинобластома обоих глаз», то есть злокачественное образование.

Малыш вынес три курса химиотерапии в Национальном центре педиатрии и детской хирургии в Алматы. После трех курсов у Рамиля выпали волосы, а ретинобластома не отступила. Александра и Арсен приняли решение ехать в Москву в клинику им.Гельмгольца.

В Москве их направили в онкоцентр им. академика Блохина для обследования. Московские офтальмологи обязали Беркимбаевых вернуться в онкоцентр как можно быстрее. Врачи увидели, что процесс идет стремительно и переходит на левый, пока еще видящий, глаз.

Рамилю предстоит долгое лечение и несколько курсов интенсивной терапии. Для обследования и лечения в онкоцентре им первоначально нужно 170 000 российских рублей, это около миллиона тенге. Вся семья живет на зарплату отца и помощь со стороны дедушек и бабушек. Родителям Рамиля самим такую сумму не одолеть, ведь еще нужны средства для проживания, питания, приобретения лекарств и т.д. Молодая семья обратилась за помощью в фонд «Жулдыз», то есть к вам, уважаемые наши читатели.

КАК ПОМОЧЬ ДЕТЯМ: Терминалы КАССА-24, КИВИ: «Благотворительность» — фонд «Жулдыз», назначение платежа «Пожертвование» Операторы Халык-Банка Боксы для сбора пожертвований Расчетный счет ЧФ Благотворительный фонд «Жулдыз»: БИН 091240007538 Р/с: KZ4284914KZ005764048 КОД 18 Фил. АО Нурбанк г.Уральск БИК: NURSKZKX Адрес фонда: г. Уральск, ул. А.Кердери, 138, оф. 45 Тел/Факс: 54-40-65

Данара ИДРИСОВА,

менеджер фонда «Жулдыз» (тел.: 702 723 45 11)